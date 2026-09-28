ತಿರುಮಲ - ತಿರುಪತಿ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12 ರಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ನವರಾತ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಪ್ರಾರಂಭ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ Tirumala Tirupati Devasthanams (TTD) ಅಧಿಕೃತ ಜಾಲತಾಣವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
Published : September 28, 2026 at 10:09 AM IST
ತಿರುಮಲ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ: ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿರುವ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ನವರಾತ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವಗಳನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ರವರೆಗೆ ವೈಭವದಿಂದ ಆಚರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಂದ್ರನ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ 'ಅಧಿಕ ಮಾಸ' (ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತಿಂಗಳು) ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ವಾರ್ಷಿಕ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವಗಳನ್ನು 'ಕನ್ಯಾ ಮಾಸಂ' (ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ) ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನವರಾತ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವಗಳು 'ದಸರಾ ನವರಾತ್ರಿ' ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ (ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ) ನಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಬೆಳಗ್ಗೆ 'ವಾಹನ ಸೇವೆ' ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:00 ರಿಂದ 10:00 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ 'ವಾಹನ ಸೇವೆ' ಸಂಜೆ 7:00 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9:00 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ‘ಗರುಡ ವಾಹನ ಸೇವೆ’ ಸಂಜೆ 6:30 ರಿಂದ 11:30 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ವಾಹನ ಸೇವೆಗಳ ವಿವರಗಳು
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11 - ಅಂಕುರಾರ್ಪಣಮ್ (ಉದ್ಘಾಟನಾ ಆಚರಣೆ): 7:00 PM ರಿಂದ 9:00 PM
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12 - ಬಂಗಾರು ತಿರುಚಿ ಉತ್ಸವ: 9:00 AM | ಪೆದ್ದ ಶೇಷ ವಾಹನ: ಸಂಜೆ 7:00
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13 - ಚಿನ್ನ ಶೇಷ ವಾಹನ: 8:00 AM | ಹಂಸ ವಾಹನ: 7:00 PM
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14 - ಸಿಂಹ ವಾಹನ: 8:00 AM | ಮುತ್ಯಾಪು ಪಂಡಿರಿ ವಾಹನಂ: ಸಂಜೆ 7:00
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 - ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ವಾಹನ: 8:00 AM | ಸರ್ವಭೂಪಾಲ ವಾಹನಂ: ಸಂಜೆ 7:00
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16 - ಮೋಹಿನಿ ಅವತಾರ: 8:00 AM | ಗರುಡ ವಾಹನ: ಸಂಜೆ 6:30
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17 - ಹನುಮಂತ ವಾಹನ: 8:00 AM | ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನ: 4:00 PM | ಗಜ ವಾಹನ: ಸಂಜೆ 7:00
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 - ಸೂರ್ಯಪ್ರಭ ವಾಹನ: 8:00 AM | ಚಂದ್ರಪ್ರಭಾ ವಾಹನಂ: ಸಂಜೆ 7:00
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 - ಸ್ವರ್ಣ ರಥ (ಚಿನ್ನದ ರಥ): 7:00 AM | ಅಶ್ವ ವಾಹನಂ: ಸಂಜೆ 7:00
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 - ಚಕ್ರ ಸ್ನಾನ: 6:00 AM
ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಜೋಡಿ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವದ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ Tirumala Tirupati Devasthanams (TTD) ಅಧಿಕೃತ ಜಾಲತಾಣವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
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