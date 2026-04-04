ಹುಲ್ಲಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ್ಟ್ರಾ: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಸಿರು ಅವಿಷ್ಕಾರ ಇದು!

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್​ ಸ್ಟ್ರಾಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಯುವ ಅವಿಷ್ಕಾರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಹುಲ್ಲಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ್ಟ್ರಾ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 4, 2026 at 5:01 PM IST

ಎಲೂರು (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಳನೀರು ಮತ್ತು ತಾಜಾ ಹಣ್ಣಿನ ಜ್ಯೂಸ್​ ಸೇವನೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರದ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ಅನೇಕ ಜನರು ಕಾಳಜಿವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್​ ಸ್ಟ್ರಾಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಯುವ ಅವಿಷ್ಕಾರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್​ ಬದಲಾಗಿ, ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾದ ಪರ್ಯಾಯ ಸ್ಟ್ರಾಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಲೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅವಕುರು ಗ್ರಾಮ ಮೂಲದ ವದ್ದಿ ಅಜಯ್​ ಕುಮಾರ್​ ಗ್ರಾಸಿಪ್​ ಎಂಬ ಸ್ಟಾರ್ಟ್​ ಅಪ್​ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೀಯ ಸ್ಟ್ರಾಗಳು ಅಂದರೆ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಬಹುದಾದ ಸ್ಟ್ರಾಗಳು. ಇವುಗಳನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹುಲ್ಲಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್​ ಪದವೀಧರರಾಗಿರುವ ಅಜಯ್​, ದಶಕಗಳ ಡೇಟಾ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್​ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಸುಸ್ಥಿರ ಅವಿಷ್ಕಾರದತ್ತ ತಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 7 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಿದ ಅವರು, ವಿಶೇಷ ತಳಿಯ ಹುಲ್ಲುಗಳ ಬೆಳೆದು ಅವುಗಳಿಂದ ಸ್ಟ್ರಾ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಸಿರು ಅವಿಷ್ಕಾರ (ETV Bharat)

ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕೃತಕ ಕೊಳ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹುಲ್ಲುಗಳು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೂವರೆ ಮೀಟರ್​ ಉದ್ದ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಟೊಳ್ಳಾದ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸ್ಟ್ರಾ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ, ನಂತರ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ಸುಲಭತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಮತ್ತು ಒಣಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅಜಯ್​, ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಹೊರತಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್​ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನಾನು ಹೊಂದಿದ್ದೆ. ನಿಸರ್ಗವೇ ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿತು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು.

ಈ ಅವಿಷ್ಕಾರವೂ ಕೇವಲ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಾಯಕವೂ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 3 ಲಕ್ಷ ಸ್ಟ್ರಾಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸುಸ್ಥಿರ ಜೀವನದ ಕುರಿತು ಅರಿವಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ಉಪಕ್ರಮ ಉತ್ತೇಜಿಸಬೇಕಿದೆ. ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್​ ಸ್ಟ್ರಾ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ.

ಅಜಯ್​ ಗ್ರಾಸಿಪ್​ ಇಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಧಾರಿತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದೆ.

