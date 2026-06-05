ಅಂಡಮಾನ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ನಿಕ್ಷೇಪ ಪತ್ತೆ: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ
ಅಂಡಮಾನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ನಿಕ್ಷೇಪ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 5, 2026 at 10:09 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ತೈಲ, ಅನಿಲ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಂಡಮಾನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ನಿಕ್ಷೇಪ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ಅಂಡಮಾನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿಯಿಂದ 15 ಕಿಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಪುರಂ -3 ಶೋಧನಾ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ 355 ಮೀಟರ್ ಆಳದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲವನ್ನು ಆಯಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (OIL) ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. "ಅಂಡಮಾನ್ ಸಮುದ್ರ ಇಂಧನ ಅವಕಾಶಗಳ ಸಾಗರ! ಅಂಡಮಾನ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿಯಿಂದ 15 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕೊರೆದ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಪುರಂ -3 ಶೋಧನಾ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ 355 ಮೀಟರ್ ಆಳದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. 1,900 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೀಟರ್ ಆಳದಲ್ಲಿರುವ ಬಾವಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಇರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
Union Minister for Petroleum and Natural Gas, Hardeep Singh Puri tweets, " congratulations oil india limited. an ocean of energy opportunities reinforced in the andaman sea! very happy to report the presence of natural gas in sri vijayapuram-3 an exploratory well drilled by oil… pic.twitter.com/LFwNcaY8Fa— ANI (@ANI) June 5, 2026
ಅನಿಲದ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲೋರಿಫಿಕ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಅನಿಲದ ಮೂಲವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಐಸೊಟೋಪ್ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆಯಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
"2025 ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ಕಡಲಾಚೆಯ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಳ ನೀರಿನ ಮತ್ತು ಅಲ್ಟ್ರಾ ಆಳ ನೀರಿನ ಪರಿಶೋಧನಾ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂಡಮಾನ್ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಶೋಧನಾ ಅಭಿಯಾನದಿಂದ ಕೊರೆಯಲಾದ ಮೂರು ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಪುರಿ ಹೇಳಿದರು.
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಪತ್ತೆಯು ಜಾಗತಿಕ ಆಳ ನೀರಿನ ಪರಿಶೋಧನಾ ತಜ್ಞರ ಜೊತೆ ಸಮನ್ವಯದೊಂದಿಗೆ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಹಂಗಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೆಲ್ಸಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಅವರನ್ನು ಪುರಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಇಂಧನ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಬಲವಾದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಶಾಶ್ವತ ಇಂಧನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕರು ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಈ ಕುರಿತು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯವು ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:
ಚಹಾ ಅಂಗಡಿಯವನ ಕೈಹಿಡಿದ ದೇಶಿ ಇಂಧನ: ₹3,000 ಗ್ಯಾಸ್ ಬದಲಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 20 ರೂ. ಖರ್ಚು!