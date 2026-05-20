E ಫಾರ್ಮಸಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಔಷಧದ ಅಂಗಡಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಮರ: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮುಷ್ಕರ: ಏನಿದು ವಿವಾದ?
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನೇರ ರಾಜಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 20, 2026 at 5:07 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಆನ್ಲೈನ್ ಔಷಧ ವಿತರಣಾ ವೇದಿಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಔಷಧಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಸಂಘಟನೆ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಮುಷ್ಕರ ನಡೆಸಿದೆ. ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಔಷಧಕಾರರು ಮತ್ತು ಇ -ಫಾರ್ಮಸಿಗಳ ನಡುವಿನ ತೀವ್ರ ಅಂತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
AI - ಆಧಾರಿತ ನಕಲಿ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಗಳ ಮೂಲಕ, ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ - ರೂಪಿಸುವ ಔಷಧಗಳ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಲಭ್ಯತೆಯು ಆಂಟಿಮೈಕ್ರೊಬಿಯಲ್ ಪ್ರತಿರೋಧ (AMR) ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನೇರ ರಾಜಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ಗನೈಸೇಶನ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಗ್ಗಿಸ್ಟ್ಸ್ (AIOCD) ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೀವ್ ಸಿಂಘಾಲ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆಳವಾದ ರಿಯಾಯಿತಿಯ ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮತೋಲನ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಘಾಲ್, ಅಗತ್ಯ ಔಷಧಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು (NPPA/DPCO) ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದರೂ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅನ್ಯಾಯದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸಿಂಘಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿಲ್ಲರೆ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಔಷಧಕಾರರ ಸಂಘಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಔಷಧಾಲಯಗಳು ನಿಯಂತ್ರಕ ಬೂದು ವಲಯ ದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅಸಮರ್ಪಕ ತಪಾಸಣೆಗಳು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಇಲ್ಲದೇ ಔಷಧಗಳ ಮಾರಾಟ, ನಕಲಿ ಅಥವಾ AI- ರಚಿತವಾದ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಗಳ ಬಳಕೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಇ-ಫಾರ್ಮಸಿಗಳಿಂದ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ನೆರೆಹೊರೆಯ ಔಷಧಾಲಯಗಳ ಉಳಿವಿಗೆ ಇವು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇವು ಪ್ರಮುಖ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹ್ಯಾಬಿಟ್-ರೂಪಿಸುವ ಮತ್ತು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ H ಔಷಧಗಳ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರಾಟ ಹಾಗೂ ಔಷಧಿಕಾರರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಿಲ್ಲದೇ ತ್ವರಿತ ಔಷಧ ವಿತರಣೆಯು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಳವಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಂಘಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮತ್ತು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ವಿತರಣಾ ಮಾದರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅನ್ಯಾಯದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು AIOCD ಹೇಳಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ಔಷಧಾಲಯ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿಸಲು ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಫಾರ್ಮಸಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (IIPA) ಎಂಬ ಸಂಘವನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.
ದೇಶದಲ್ಲಿವೆ 11 ಪ್ರಮುಖ ಇ- ಫಾರ್ಮಸಿಗಳು: IIPA ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರಿಗಾಗಿ 11 ಪ್ರಮುಖ ಇ-ಫಾರ್ಮಸಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ Bookmeds, mChemist, Medidart, Medlife, Medstar, Netmeds, Pharmeasy, PM Healthcare (Zigy.com), SaveOnMedicals, Savemymeds ಮತ್ತು 1mg.comಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಈ ಟಿವಿ ಭಾರತದ ವರದಿಗಾರರು IIPA ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಟಂಡನ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತರಾದರೂ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಂದಿಗೂ ಔಷಧವನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಔಷಧವನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕವೇ ನಾವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಔಷಧವನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನೆಟ್ಮೆಡ್ಸ್ನ ಕೃತಿಕಾ ETV ಭಾರತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆನ್ಲೈನ್ ಔಷಧಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಗರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಹೀಗಿವೆ; ವಯಸ್ಸಾದ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಇದು ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ವಿತರಣೆ, ಉತ್ತಮ ಔಷಧ ಲಭ್ಯತೆ, ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ದೈಹಿಕ ಚಲನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದಾಗ COVID-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಔಷಧಾಲಯಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದವು ಎಂದು ಇ- ಫಾರ್ಮಸಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಗ್ರಾಹಕರು ಇ-ಫಾರ್ಮಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಕಾಯುವ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧುಮೇಹ, ಬಿಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಔಷಧಗಳಿಗಾಗಿ ಇದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ನನ್ನ ಪತಿ ಕೆಲಸದ ಕಾರಣ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವುದು ನನಗೆ ಈಗ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸುವುದು ಸಹ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೆಹಲಿ ನಿವಾಸಿ ಡೆಬೋಲಿನಾ ಸಹಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಔಷಧಾಲಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ; ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಚಾರ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಔಷಧಾಲಯ ಸಂಘಗಳು ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಔಷಧಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಸಂಘ (ಐಪಿಎ) ನಂತಹ ಹಲವಾರು ಸಂಘಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಲಭ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ದೂರ ಉಳಿದಿವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಲಭ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಂದಿನ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಮುಷ್ಕರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದಿರಲು ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಂತೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಔಷಧಿಕಾರ ಸದಸ್ಯರು ಮುಷ್ಕರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದಂತೆ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಐಪಿಎ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಭೂಪೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಈ ವರದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೊಡ್ಡ ಸಂಘರ್ಷ: ತಜ್ಞರು ಇದನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚಿಲ್ಲರೆ ಔಷಧಾಲಯ ಜಾಲಗಳು, ತ್ವರಿತ ವೇದಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಔಷಧ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿನ ಅಂತರಗಳ ನಡುವಿನ ದೊಡ್ಡ ಸಂಘರ್ಷ ಎಂದೇ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖ ಚರ್ಚೆಯು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ಆನ್ಲೈನ್ vs ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇ-ಫಾರ್ಮಸಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು, ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು, ತಪ್ಪು ವಿತರಣೆಗೆ ಯಾರು ಹೊಣೆಗಾರರು ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ರಿಯಾಯಿತಿಯು ಆರೋಗ್ಯ ನೀತಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞ ವಿನಯ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾನೂನು ಹೇಳುವುದೇನು?: ಭಾರತವು ಇ-ಫಾರ್ಮಸಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾನೂನನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಔಷಧ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಔಷಧ ಮತ್ತು ಔಷಧಾಲಯ ಕಾನೂನುಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಔಷಧ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ಕಾಯ್ದೆ, - 1940, ಔಷಧ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ನಿಯಮಗಳು- 1945, ಔಷಧ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ಕಾಯ್ದೆ-1948, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ರಕ್ಷಣಾ ನಿಯಮಗಳು ಇದ್ದು, ಈ ಕಾಯಿದೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಔಷಧಾಲಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭೌತಿಕ ಔಷಧ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಅದೇ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಡಾ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?: ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಔಷಧಿಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಅನೇಕ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆಳವಾದ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಔಷಧಿಕಾರರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಿಲ್ಲದೇ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇ-ಫಾರ್ಮಸಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಪರವಾನಗಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವಿಲ್ಲ ಎಂದು AIOCDಯ ಸಿಂಘಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಕರಡು ನಿಯಮಗಳು ಹೇಳುವುದೇನು?: 2018 ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಕೇಂದ್ರ ನೋಂದಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವ, ರೋಗಿಗಳ ಡೇಟಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವ, ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಮತ್ತು ಸೈಕೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಔಷಧಗಳ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾರಾಟವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕರಡು ಇ-ಫಾರ್ಮಸಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಕರಡು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾನೂನಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.
ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಹೇಳುವುದೇನು?: ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಔಷಧ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಆಲಿಸಿವೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ನಿಷೇಧವನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅವು ಕಠಿಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿವೆ.
