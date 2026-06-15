NEET UG 2026: ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಗ್ರಹಿಸಲು NTA ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್, ದೂರು ನೀಡಲು ಪೋರ್ಟಲ್ ಆರಂಭ
NEET UG ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ವೇದಿಕೆಯೊಂದನ್ನು NTA ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
Published : June 15, 2026 at 8:09 PM IST
ಕೋಟ, ರಾಜಸ್ಥಾನ: ಜೂನ್ 21 ರಂದು NEET UG 2026ರ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವದಂತಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ NTA, NEET UG ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ವೇದಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಅವುಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅನಧಿಕೃತ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ವಂಚನೆ ವರದಿ ಮಾಡಲು ವೇದಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಸಮಗ್ರತೆ, ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವೇದಿಕೆ ಅಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ಕೀಲಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದೇಶವಾಹಕ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಖಾಸಗಿ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೃತ್ತಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ತಜ್ಞ ಪರಿಜತ್ ಮಿಶ್ರಾ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯ ಭರವಸೆ ನೀಡುವ ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಷಯವನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಕೋರುವ ಗುಂಪುಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ. NTA ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವದಂತಿಗಳು ಮತ್ತು ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಹರಡುವ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಥವಾ ವಿಷಯವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಎನ್ಟಿಎ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಮೀಸಲಾದ ಪೋರ್ಟಲ್ https://innovateindia.mygov.in/neet-ug-2026/ ಮೂಲಕ ವರದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ವೇದಿಕೆ ಅಥವಾ ಚಾನಲ್ನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಘಟನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳು, ಲಿಂಕ್ಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಹಿತಿ ಬ್ಯೂರೋ (PIB) ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಸಮನ್ವಯದೊಂದಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಅಥವಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ +91 8799711259 ಮೂಲಕ ಮತ್ತು factcheck@pib.gov.in ಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ PIB ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ಗೆ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಾದ https://www.nta.ac.in/ ಮತ್ತು https://neet.nta.nic.in/ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
NTA ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಏನು?: ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೊದಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವಂತಿವೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ಸಂದೇಶ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಹರಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಶಗಳು ಅಥವಾ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ. ಯಾರಾದರೂ ಹಣ ಕೇಳಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ವರದಿ ಮಾಡಿ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
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