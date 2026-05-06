ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ, ಮಧುಮೇಹ ಸೇರಿ ಇತರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಔಷಧದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ: 24 ಔಷಧಗಳ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ ಎನ್ಪಿಪಿಎ!
ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಔಷಧಗಳು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ, ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಔಷಧಗಳಾಗಿವೆ.
Published : May 6, 2026 at 5:35 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಅಗತ್ಯ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಔಷಧ ಬೆಲೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಎನ್ಪಿಪಿಎ) 42 ಔಷಧ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಔಷಧಗಳು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ, ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಔಷಧ (ದರ ನಿಯಂತ್ರ) ಆದೇಶ 2023ರ ಅಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಎನ್ಪಿಪಿಎ, ಪ್ರತಿ ಯುನಿಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ದರ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ್ದು, ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸ್ಟಿ) ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಔಷಧಾಲಯಗಳು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮದಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಸ್ಥಿರ - ಡೋಸ್ ಸಂಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ, ಅಟೊರ್ವಾಸ್ಟಾಟಿನ್ ಮತ್ತು ಎಜೆಟಿಮೈಬ್ ಅನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ - ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವ ಔಷಧಗಳು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗೆ 21.36 ರಿಂದ 32.46 ರೂ.ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ, ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಮಧುಮೇಹ ವಿರೋಧಿ ಸಂಯೋಜನೆಯಾದ ಗ್ಲಿಕ್ಲಾಜೈಡ್ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ಫಾರ್ಮಿನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗೆ 10.53 ರೂ.ಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಜೀವಕ ಸಂಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬೆಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಅಡಿ ತರಲಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುವ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಕ್ಲಾವುಲನೇಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಫಿಕ್ಸಿಮ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗೆ 25 ರೂಗೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಔಷಧಗಳ ಸೂತ್ರೀಕರಣ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗೆ ರೂ. 107.22 ರಿಂದ ರೂ. 120.62 ರವರೆಗೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೂತ್ರೀಕರಣಗಳು, ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ತಯಾರಕರಿಗೆ ಮಿತಿ ಬೆಲೆಗಳು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ಔಷಧ ಕಂಪನಿಗಳು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತು ನವೀಕರಿಸಿದ ಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಬೇಕು. ಆದರೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಆದೇಶವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಜಾರಿ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಂಪನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಈ ಸೂತ್ರೀಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಹಿಂದಿನ ಬೆಲೆ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
