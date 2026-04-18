ಟಿಸಿಎಸ್ ಪ್ರಕರಣ: ಆರೋಪಿ ನಿದಾ ಖಾನ್ ಪತಿ ಮೊಯಿನ್ ಖಾನ್ ಬಂಧನ, ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆ
ನಾಸಿಕ್ನ ಟಿಸಿಎಸ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯಾಗಿರುವ ನಿದಾ ಖಾನ್ ಅವರ ಪತಿ ಮೊಯಿನ್ ಖಾನ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಎಸ್ಐಟಿ ಬಂಧಿಸಿದೆ.
Published : April 18, 2026 at 8:48 PM IST
ಥಾಣೆ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ನಾಸಿಕ್ನ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಯುವತಿಯರ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಅಲ್ಲಿನ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವಿಭಾಗದ (ಹೆಚ್ಆರ್) ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿದಾ ಖಾನ್ ಅವರ ಪತಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಶನಿವಾರ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿದಾ ಖಾನ್ ಪತಿ ಬಂಧನದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಪ್ರಕರಣವು ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರಲು ಆರಂಭಿಸಿವೆ.
ನಿದಾ ಖಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳು: ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಘಟನೆಗಳ ಸರಪಳಿಯು ಈಗ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಯಾಮವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಎಸ್ಐಟಿ ನಿದಾ ಖಾನ್ ಅವರ ಪತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರಕರಣದ ಸುತ್ತಲಿನ ಮತ್ತಷ್ಟು ನಿಗೂಢತೆ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಿವೆ. ನಾಸಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ (ಟಿಸಿಎಸ್) ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಮಹಿಳೆ ನಿದಾ ಖಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ನಾಸಿಕ್ನ ಡಿಯೋಲಾಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಿದಾ ಖಾನ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ನಿದಾ ಎಜಾಜ್ ಖಾನ್. ವಿವಾಹದ ನಂತರ ನಿದಾ ಮೊಯಿನ್ ನವಿದ್ ಖಾನ್ ಎಂದು ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 26 ವರ್ಷದ ನಿದಾ ಮೂಲತಃ ನಾಶಿಕ್ನ ಅಶೋಕ್ ಮಾರ್ಗ ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಐಟಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಟಿಸಿಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಪತಿ ಮೊಯಿನ್ ನವಿದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಖಾನ್ (27) ಮುಂಬ್ರಾದಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆಜಾನ್ ವೆಬ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ (ಎಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್) ನಲ್ಲಿ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಿದಾ ಖಾನ್ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಟಿಸಿಎಸ್: ನಿದಾ ಖಾನ್ ಕೂಡ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪಡೆದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಮಲಾಡ್ ಮತ್ತು ಹಿರಾನಂದಾನಿಯಲ್ಲಿನ ಟಿಸಿಎಸ್ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಆರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಆಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಳಿಬಂದ ಹಲವು ಆರೋಪಗಳಿಂದಾಗಿ ಎಪ್ರಿಲ್ 9 ರಂದು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಆಕೆ ಬಳಿಕ, ನಾಸಿಕ್ಗೆ ಮರಳಿದ್ದಳು ಎಂದು ಆಕೆಯ ಪತಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದ. ಇದೇ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಎಸ್ಐಟಿ ತಂಡವು ನಿದಾ ಖಾನ್ ಪತಿ ಮೊಯಿನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಮುಂಬ್ರಾದಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಕಚೇರಿಯಿಂದಲೇ ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಆತನನ್ನು ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
