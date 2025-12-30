ನರ್ಮದಾ ನದಿ ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಿದ ಯುವಕ: ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಬಾರಿಸಿ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ IAS ಅಧಿಕಾರಿ
ಪವಿತ್ರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳ ನರ್ಮದಾ ನದಿ ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮೂತ್ರವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದ ಯುವಕನಿಗೆ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 30, 2025 at 3:28 PM IST
ನರಸಿಂಗ್ಪುರ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ಪವಿತ್ರ ನರ್ಮದಾ ನದಿ ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಮೂತ್ರವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದ ಯುವಕನಿಗೆ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಬಾರಿಸಿ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಘಟನೆಯನ್ನು ಬೇಕಂತಲೇ ತಿರುಚಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬರ್ಮನ್ನಲ್ಲಿನ ಪವಿತ್ರ ನರ್ಮದಾ ನದಿ ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಇಒ ಆಗಿರುವ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಇದನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದವಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಯುವಕನಿಗೆ 'ದಂಡಂ ದಶಗುಣಂ' ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ಯಾರೋ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ, "ನಾವು ನರ್ಮದಾ ನದಿಯನ್ನು ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪೂಜಿಸುತ್ತೇವೆ. ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಹಿಳೆಯರು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಯುವಕ ಅವರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದರೆ, ವಾದಿಸಿದ. ಹೀಗಾಗಿ, ಆತನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನರ್ಮದಾ ನದಿ ಪಾವಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ಆತ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಯುವಕನಿಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆವು. ತಾಯಿ ನರ್ಮದೆಯ ಮಡಿಲನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಅಂತಹ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಯಾರು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ? ನಾವು ಆತನನ್ನು ಹೊಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, 30 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಪ್ರಸಾದ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಉಪದೇಶ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರಿತು ಆತನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಇಒ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬರುವ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನರ್ಮದಾ ನದಿ ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಇಒ ವೀಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಅಧಿಕಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಕಿಡಿ: ನರ್ಮದಾ ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾರಂಭ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಪಂಡಿತ್ ಕೈಲಾಶ್ ಚಂದ್ರ ಮಿಶ್ರಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಇಒ ಅವರ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿ ನಮ್ಮನ್ನೂ ನಿಂದಿಸಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದರು. ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಬೇರೆಯದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಲು ಸಾಲು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
