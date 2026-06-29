ETV Bharat / bharat

ಮೂರೂವರೇ ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ: ಅಪರಾಧಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿದ ಪುಣೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಸ್ರಾಪುರ್​ದಲ್ಲಿ ಮೇ 1 ರಂದು ಬಾಲಕಿ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿರುವ ಪುಣೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

NARSAPUR RAPE AND MURDER CASE ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮರಣದಂಡನೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾಲಕಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ANI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 29, 2026 at 2:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಪುಣೆ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ನಸ್ರಾಪುರ್​ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಯ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿ ಪುಣೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.

ಭೋರ್​​ ತಾಲೂಕಿನ ನಸ್ರಾಪುರ್​ದಲ್ಲಿ​​ ಮೇ 1ರಂದು ಅಪರಾಧಿ 65 ವರ್ಷದ ಭೀಮರಾವ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಮೂರೂವರೆ ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಪುಣೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ತ್ವರಿತ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಕೇವಲ 14 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಇಂದು, ಅಪರಾಧ ನಡೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತನ್ನ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿ ಅಪರಾಧಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿದೆ.

ಪುಣೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್​ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಎಸ್.ಆರ್. ಸಾಳುಂಖೆ ಅವರು ಅಪರಾಧಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಸ್ರಾಪುರದ ಈ ಪ್ರಕರಣ ರಾಜ್ಯದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಮೊದಲ ಪ್ರಕರಣ ಇದಾಗಿದೆ.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಭೋರ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಆರೋಪಿಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಮೇಣದಬತ್ತಿ ಮೆರವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದವು.

ಅಪರಾಧದ ನಂತರ, ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿ ಭೀಮರಾವ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ (65)ನನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಬಂಧಿಸಿ, ತ್ವರಿತ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ತನಿಖೆಯನ್ನು 14 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು, ಡಿಎನ್‌ಎ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 1,100 ಪುಟಗಳ ಚಾರ್ಜ್‌ಶೀಟ್​ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಬಳಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿತ್ತು. 125 ಸಾಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ 55 ಜನರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಅಡ್ಡ - ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಇಂದು, ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಎಸ್. ಆರ್. ಸಾಳುಂಖೆ ಪುಣೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿ, ಕಾಂಬ್ಳೆಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿದರು. ಅಪರಾಧ ನಡೆದ ಕೇವಲ 2 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು.

ರಾಜ್ಯದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ವಿಚಾರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಮೊದಲ ಪ್ರಕರಣ ನಸ್ರಾಪುರ್ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಅಪರಾಧಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಪುಣೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟವಾದಾಗ ಭಾವುಕರಾದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪುಣೆ ಬಾಲಕಿಯ ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಕೊಲೆ ಕೇಸ್: 65 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೋಷಿ, ಜೂ.29ರಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಟ

TAGGED:

NARSAPUR RAPE AND MURDER CASE
ಅತ್ಯಾಚಾರ
ಮರಣದಂಡನೆ
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾಲಕಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ
DEATH PENALTY TO RAPIST

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.