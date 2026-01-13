ದಿಢೀರ್ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ; 38 ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರು
ಮೈ ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇಂದು ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದರು. ಚಳಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಶಿಕ್ಷಕರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆತಿದೆ.
ಬುಂಡಿ(ರಾಜಸ್ತಾನ): ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯೊಂದರ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ದಿಢೀರ್ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು, 38 ಮಕ್ಕಳು ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾದ ಘಟನೆ ಇಂದು (ಮಂಗಳವಾರ) ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರಾಜಸ್ತಾನದ ಬುಂಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿನ ಕೇಶವರಾಯ ಪಟ್ಟಣದ ಭೇಷ್ಖೇಡ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಲೆ ಇದೆ. ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 38 ಮಕ್ಕಳು ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ ಛಾವಣಿಯ ಕೆಳಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೊರಗೆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಓದುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಈ ಘಟನೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ವಿಸ್ತೃತ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇಶವರಾಯಪಟ್ಟಣ ಬ್ಲಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಧು ವರ್ಮಾ ಅವರು ಈ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಕೆಡವಲಾಗಿದೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಳಿ ಇರುವ ವರಾಂಡಾದ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಿರುಕುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ವರಾಂಡಾ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡು ಕುಸಿದಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಾವು ನೋವು ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ, "ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಕುಂಜ್ಬಿಹಾರಿ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇತರ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ತೀವ್ರ ಚಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಹಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವರಾಂಡಾದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಣ ಕಾಪಾಡಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಕ್ಕಳು ವರಾಂಡಾದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದರೆ, ದೊಡ್ಡ ದುರಂತವೇ ಘಟಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು" ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆಯ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದ ನಂತರ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ್ದರು. ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡದ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಷಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
