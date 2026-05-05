ETV Bharat / bharat

ಜಸ್ಟ್ 200ರೂ. ಟಿಕೆಟ್​ಗೆ ₹1.5 ಕೋಟಿ ಲಾಟರಿ ಗೆದ್ದ ಬಡ ಯುವಕ: ಗೆಲುವಿನ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಕುಟುಂಬ

ಲಾಟರಿ ಗೆದ್ದ ಯುವಕ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

Naresh Mehra a young man from Sujanpur, won a lottery of Rs 1 point 5 crore
ಜಸ್ಟ್ 200ರೂ. ಟಿಕೆಟ್​ಗೆ ₹1.5 ಕೋಟಿ ಲಾಟರಿ ಗೆದ್ದ ಬಡ ಯುವಕ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 5, 2026 at 5:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಲುಧಿಯಾನ: ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಬಡ ಕುಟುಂಬವೊಂದು ₹1.5 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಲಾಟರಿ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಪಠಾಣ್‌ಕೋಟ್‌ನ ಸುಜನ್‌ಪುರದ ಯುವಕ ನರೇಶ್ ಮೆಹ್ರಾ ₹1.5 ಕೋಟಿ ಲಾಟರಿ ಬಹುಮಾನ ಗೆದ್ದ ಯುವಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಯುವಕ ತನ್ನ ವಿಜೇತ ಟಿಕೆಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಲುಧಿಯಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದು, ವಿಜಯಶಾಲಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತ ದೊರೆತಿದೆ.

ಲಾಟರಿ ಗೆದ್ದ ಖುಷಿಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಲಡ್ಡು ವಿತರಿಸಿ ಯುವಕ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಲಾಟರಿ ಗೆದ್ದ ಖುಷಿಗೆ ಡೋಲು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿ ಮನೆಮಂದಿಯಲ್ಲ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟರು. ಲಾಟರಿ ಗೆದ್ದ ಯುವಕ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

Naresh Mehra a young man from Sujanpur, won a lottery of Rs 1 point 5 crore
₹1.5 ಕೋಟಿ ಲಾಟರಿ ಗೆದ್ದ ಬಡ ಯುವಕ- ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ಸಂಭ್ರಮ (ETV Bharat)

ಲಾಟರಿ ಗೆದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನರೇಶ್ ಮೆಹ್ರಾ, ನಾನು ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವು ತುಂಬಾ ಬಡತನದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ 2020ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಾನು, ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಇದ್ದೇವೆ. ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ನಾನು ಇಬ್ಬರೂ ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು (ಏಪ್ರಿಲ್) 25 ರಂದು ನಾನು ₹200 ಮೌಲ್ಯದ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಾನು ಹೋಳಿ ಮತ್ತು ಬೈಸಾಖಿ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿಗಳಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದೆ. ನಾನು ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್​ ನಿಂದ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವುದು ಇದು ಮೂರನೇ ಬಾರಿ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ, ನನ್ನ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನರೇಶ್ ತಮ್ಮ ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

Naresh Mehra a young man from Sujanpur, won a lottery of Rs 1 point 5 crore
₹1.5 ಕೋಟಿ ಲಾಟರಿ ಗೆದ್ದ ಬಡ ಯುವಕ- ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ಸಂಭ್ರಮ (ETV Bharat)

ಲಾಟರಿ ಗೆದ್ದಿರುವುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?: ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಲಾಟರಿಯ ಡ್ರಾ ಇಂದು ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ನಾನು ಕೆಲಸದಿಂದ ವಿರಾಮ ಪಡೆದ ನಂತರ, ನನ್ನ ಫೋನ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ವಿಜೇತ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾನು ಖರೀದಿಸಿದ ಟಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಾಸ್- ಚೆಕ್​ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾದವು. ಆಗ ನಾನು ಲಾಟರಿ ಗೆದ್ದಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಎಂದು ನರೇಶ್ ಮೆಹ್ರಾ ವಿವರಿಸಿದರು. ಲಾಟರಿ ಗೆಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ಅಲೆ ಎದ್ದಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ: ಬಡ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಯುವಕ, ತನಗೆ ಕಾರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ತನ್ನ ಮನೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಗೆದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಮನದಿಂಗಿತವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನರೇಶ್. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಅವಿವಾಹಿತರು ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.

ಸುಜನ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಲಾಟರಿ ಡೀಲರ್ ಒಬ್ಬರು, ಲಾಟರಿ ಗೆದ್ದ ಯುವಕ ನರೇಶ್ ಮೆಹ್ರಾ ನಮ್ಮ ಶಾಖೆಯಿಂದ ₹200 ಮಾಸಿಕ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಟಿಕೆಟ್ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ₹1.5 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಶಾಖೆಯ ಮೂಲಕ ಗೆದ್ದ ಎರಡನೇ ಪ್ರಮುಖ ಬಹುಮಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Naresh Mehra a young man from Sujanpur, won a lottery of Rs 1 point 5 crore
₹1.5 ಕೋಟಿ ಲಾಟರಿ ಗೆದ್ದ ಬಡ ಯುವಕ- ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ಸಂಭ್ರಮ (ETV Bharat)

ಲಾಟರಿ ಡೀಲರ್ ಸಹ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಗೆಲುವಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷಕರ ಅಂಶ ಎಂದರೆ ನಿರ್ಗತಿಕ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ಕುಟುಂಬವು ಲಾಟರಿ ಗೆದ್ದಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಲುಧಿಯಾನ ಮೂಲದ ಬಾನೋಟ್ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್‌ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪಂಜಾಬ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಲಾಟರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:

ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ: ಮಗಳು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ನೌಕರಿ! 22ರ ಯುವತಿಯ ಸಾಧನೆ ಹಾದಿ ಹೀಗಿದೆ!!

ಬಿರುಗಾಳಿ, ಸಿಡಿಲುಸಹಿತ ಮಳೆ ಅಬ್ಬರ: ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 24 ಮಂದಿ ದುರ್ಮರಣ, ಹಲವರಿಗೆ ಗಾಯ

ಚಾರ್ ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ? ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಸುಂದರ ತಾಣಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ

TAGGED:

PUNJABLOTTERY
ಒಂದೂವರೆ ಕೋಟಿ ರೂ ಲಾಟರಿ ಗೆದ್ದ ಯುವಕ
ಪಠಾಣ್‌ಕೋಟ್‌ನ ಸುಜನ್‌ಪುರದ ಯುವಕ
WON A LOTTERY OF RS 1 POINT 5 CRORE
WON A LOTTERY OF RS 1 POINT 5 CRORE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.