ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪಿಎಂ ಸ್ವನಿಧಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಇಂದು ಪಿಎಂ ಸ್ವನಿಧಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದರು.
Published : January 23, 2026 at 5:22 PM IST
ತಿರುವನಂತಪುರಂ (ಕೇರಳ): ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ದೇಶದ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ 'ಪಿಎಂ ಸ್ವನಿಧಿ' ಎಂಬ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗಳನ್ನ ಕೇರಳದ ತಿರುವನಂತಪುರಂನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿದರು. UPI ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ.
2020ರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆವೃತ್ತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. COVID-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದ ನಷ್ಟಕ್ಕೊಳಗಾದ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಇದೀಗ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ, ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಪಿಎಂ ಸ್ವನಿಧಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಕೇರಳದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ PM ಸ್ವನಿಧಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.
ನಗರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲು ಈ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಅನೇಕ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾನ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಸಾಲಗಳು ಸಿಗಲ್ಲ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಸ್ವನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಬಡವರು ಸಹ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿರುವನಂತಪುರಂನಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಳಿಕ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಯಾರು ಅರ್ಹರು?; ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ವನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಗಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೇ ಸ್ವನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಲು ಮೊದಲ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸ್ವನಿಧಿ ಸಾಲ ಪಡೆದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿರಲೇಬೇಕು. ಮೊದಲ ಎರಡು ಮರುಪಾವತಿ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇತರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ವನಿಧಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಲಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10% ರಿಂದ 18% ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ (ತಿಂಗಳಿಗೆ 0.8% ರಿಂದ 1.5%). ಆದರೆ ಸ್ವನಿಧಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಬಡ್ಡಿದರವು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಲಿದೆ. ಆದರೆ ಇತರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ.
2025ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಸಾಲದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 31, 2030 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯೋಜನೆಯಂತೆ ಮೊದಲ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ₹15,000, ಎರಡನೇ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ₹25,000 ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ₹50,000 ವರೆಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಬಡವರು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳು, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರವೇ ಅವರ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಳೆದ 11 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೇಶದ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸಾಲದ ಜೊತೆಗೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೂಡ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ರಾಜ್ಯಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
