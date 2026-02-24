ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನಿಯನ್ನರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ; ಪ್ರಧಾನಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಭೇಟಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ
ಫೆ 25 ರಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನಿಯನ್ನರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬದ್ಧತೆ ಕುರಿತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ.
Published : February 24, 2026 at 1:38 PM IST|
Updated : February 24, 2026 at 1:45 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದನ್ನು ಟೀಕಿಸಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನಿಯನ್ನರನ್ನು ಅನಾಥವಾಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ಗಾಜಾದಲ್ಲಿನ ನಾಗರಿಕರ ಮೇಲೆ ದಯೆಯಿಲ್ಲದೇ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರೆಸಿರುವ ನಡುವೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನಿಯನ್ನರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಬದ್ಧತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಿನಿಕತನದ ಮತ್ತು ಬೂಟಾಟಿಕೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನಿಯನ್ನರನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಹೊರ ಹಾಕಿ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಘಟನೆಗೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಖಂಡನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ದಾಳಿಗಳು ನಿರ್ದಯವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿವೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ವಾಯುದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೂ ಪ್ರಧಾನಿ ನಾಳೆ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಭೀರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅವರ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೆತನ್ಯಾಹು ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವು ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಭಾಷಣವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದೆ. 1988ರ ನವೆಂಬರ್ 18ರಂದು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನ್ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಿದ ಆರಂಭಿಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಒಂದು ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಸ್ರೇಲ್ ಭೇಟಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ರಯಾಣ ದೇಶಿಯ ರಾಜಕಾರಣದ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಆಹ್ವಾನಿಸದಿದ್ದರೆ ಮೋದಿ ಸಂಸತ್ತಿನ ಭಾಷಣವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿವೆ.
ಫೆ. 25ರಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿನ ಸೆನೆಟ್ ಅನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಐಸಾಕ್ ಹೆರ್ಜಾಗ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಭೇಟಿ ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು, ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
