ನಕ್ಸಲ್ ಉಪಟಳದಿಂದ ಊರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಡಿಆರ್ಜಿ ಯೋಧ 14 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ!
ನಕ್ಸಲರ ದಾಳಿ, ಹಿಂಸೆಯಿಂದಾಗಿ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ ಸೇರಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ 14 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟೂರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 18, 2026 at 6:36 PM IST
ನಾರಾಯಣಪುರ (ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ): ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೂ ಕಡಿಮೆ ನಕ್ಸಲ್ವಾದ ತೆರೆಮರೆಗೆ ಸರಿದಿದೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ನಕ್ಸಲ್ ಪೀಡಿತ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ನಕ್ಸಲರು ಗುಂಡೇಟಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಂದಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಬಯಸಿ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾವೋವಾದಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಶಾಲೆಗಳು, ರಸ್ತೆ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಂಬಗಳು ನೆಲೆಯೂರುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದೆ, ನಕ್ಸಲರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ವಲಸೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಜನರು ಈಗ ಮರಳಿ, ತಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥಹದ್ದೇ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ 14 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ ಸೇರಿ ನಕ್ಸಲ್ವಾದದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗ ಮರಳಿ ತನ್ನೂರಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು. ಡಿಆರ್ಜಿ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮೀಸಲು ಪಡೆ) ಜವಾನನಾಗಿದ್ದ ಬುಧರಾಮ್ ವರ್ಧಾ ಅವರು ಬರೋಬ್ಬರಿ 14 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಹಳ್ಳಿಯಾದ ಅಲ್ಬೇಡಾಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಬಾಳಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಹು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಊರ ಜನರನ್ನು ಕಂಡ ಅವರ ಕಣ್ಣಂಚಿನಲ್ಲಿ ಆನಂದದ ಚಿಲುಮೆ ಉಕ್ಕಿತು.
ನಕ್ಸಲರ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಳ್ಳಿ: ಅಲ್ಬೇಡಾ ಗ್ರಾಮವು ನಾರಾಯಣಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸುಮಾರು 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಈ ಊರು ನಕ್ಸಲರ ವಶದಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವರ ಸಮಾನಾಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿನ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶ, ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ನಕ್ಸಲರಿಗೆ ಇದು ಫಲವತ್ತಾದ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಹೋರಾಟವನ್ನೇ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಸಾವಿನ ಭಯದಲ್ಲಿಯೇ ದಿನದೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು ಬುಧರಾಮ್ ವರ್ಧಾ.
ಸೊಲ್ಲೆತ್ತಿದರೆ ಸಾವು: 2011-12 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ನಕ್ಸಲರ ಕಪಿಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿನ ಘೋರತೆ ಅದೆಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆಂದರೆ, ನಕ್ಸಲರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡುವ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಮರಣದಂಡನೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿತ್ತು.
ಅಂತಹ ಸಂದಿಗ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ನಕ್ಸಲರಿಂದ ನಿರಂತರ ಬೆದರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ 25 ವರ್ಷದ ಬುಧರಾಮ್ ತನ್ನ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಊರು ಬಿಡುವ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ, ಒಂದು ದಿನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಊರು ಬಿಟ್ಟ ಅವರು ನಾರಾಯಣಪುರದ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದರು.
ನಕ್ಸಲರ ಅಟ್ಟಹಾಸವನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿದ್ದ ಬುಧರಾಮ್ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗೆ ಸೇರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ಆತ ನಂತರ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಜನರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನಲ್ಸಲರ ಭಯವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರು.
ಡಿಆರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ: ಇದಾದ ನಂತರ, ಬುಧರಾಮ್ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ನಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೀಸಲು ಗಾರ್ಡ್ (ಡಿಆರ್ಜಿ) ಸದಸ್ಯರಾದರು. ಡಿಆರ್ಜಿ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಶೇಷ ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ನಕ್ಸಲ್ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಬುಧರಾಮ್ ನಕ್ಸಲೀಯರ ವಿರುದ್ಧದ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಯಾರಿಂದ ಸಂತ್ರಸ್ತನಾಗಿದ್ದರೋ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವೇ ಯೋಧನಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರು.
ಸರ್ಕಾರಗಳ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲ್ವಾದ ಅಳಿದಿದೆ. ಕಾಡಂಚಿನ ಊರು, ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿದೆ. ಎಪ್ರಿಲ್ 13 ರಂದು ಬುಧರಾಮ್ ಅವರು ತಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ಊರಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾರಾಯಣಪುರದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ನಮ್ರತಾ ಜೈನ್ ಅವರ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಬುಧರಾಮ್ ಅವರು ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
'ಊರಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ': "ಊರಲ್ಲಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರದೇಶವು ನಕ್ಸಲ್ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿರುವುದು ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ನಕ್ಸಲ್ ಹಿಂಸಾಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಈಗ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಡಿಆರ್ಜಿ ಜವಾನ ಬುಧರಾಮ್ ವರ್ಧಾ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್ 31 ರಿಂದ ದೇಶ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಕ್ಸಲ್ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಕ್ಸಲರ ಶರಣಾಗತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪುನರ್ವಸತಿಗೆ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: