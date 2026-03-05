9 ಜನರ ತಂಡದಿಂದ ಕಂಡ ಕಂಡವರ ಮೇಲೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ದಾಳಿ: ಬಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸೇರಿ ಇಬ್ಬರ ಕಗ್ಗೊಲೆ, 7 ಜನರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ
ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿದೆ. ಕೂಲಿಗಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಸಮೇತ ಬಂದಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ದಾಳಿಯಿಂದ ಉಸಿರು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಕುತೋಚದಂತಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೋರ್ವ ವಿಕಲಚೇತನನ ಕೊಲೆಯಾಗಿದೆ.
Published : March 5, 2026 at 8:18 AM IST
ತಿರುನಲ್ವೇಲಿ(ತಮಿಳುನಾಡು): ತಿರುನಲ್ವೇಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಂಗುನೇರಿ ಬಳಿಯ ಪೆರುಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಪುಲಿಯಂಕುಳಂ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ 9 ಜನರ ಗುಂಪೊಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಕಂಡವರ ಮೇಲೆ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಭೀಕರ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ, ಇಂದಿರಾ ಕಾಲೋನಿಯ ವಿಕಲಚೇತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾನ್ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾದ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ದ್ರನಾಥ್ ಕಟ್ಟಾ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 7 ಜನರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಭಯಾನಕ ಪ್ರಕರಣವು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಕಡೆಯವರು ಬುಧವಾರ ಸರಣಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ನಂತರ, ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಏಳು ಜನರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದರು, ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಪ್ಪಾವು ಅವರು ಸಂತ್ರಸ್ತ ಜನರೊಂದಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. ಇದರ ನಂತರ, ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ತೀವ್ರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜಾನ್ ಅವರ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದೆ ಜನರು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕ್ರೂರ ದಾಳಿಯನ್ನು ಜಾತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಗಾಂಜಾ ವ್ಯಸನಿಗಳು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ದಾಳಿಯ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಪರಾಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ 9 ಜನರು ಒಂದೇ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ದಲಿತ ಈ ಎರಡು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ನಡೆದಿರುವ ಆರೋಪ ಜನರಿಂದ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ನಂಗುನೇರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ವಿವಿಧ ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಕೇವಲ 19 ಮತ್ತು 20 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಯುವಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯದ ದಿವಂಗತ ರೌಡಿ ಮನಾಲ್ಮೇಡು ಶಂಕರ್ ಅವರ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವಿರುವ ಪೋಸ್ಟರ್ ಎರಡು ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ಬದುಕುಳಿಯಲು ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದ ಅಮಾಯಕ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕನ ಕೊಲೆಯನ್ನು ಕ್ರೌರ್ಯದ ಪರಮಾವಧಿ ಎಂದು ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಭೀಕರ ದಾಳಿ ನಡೆದ ಪೆರುಂಪಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಗೂಡು ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ದುಡಿಯಲು ಒಡಿಶಾ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮತ್ತು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸುಮಾರು 30 ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ, ಒಡಿಶಾದ ಬಲಂಗೀರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದ್ರನಾಥ್ ಗಟ್ಟಾ (50) ಇಟ್ಟಿಗೆ ಭಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮಸ್ತಾನಿ ಮತ್ತು ಪುತ್ರರಾದ ಜಯದೇವ್ (19) ಮತ್ತು ಪಾರ್ಥವ್ ಖಟ್ಟಾ (14) ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಘಟನೆಯ ದಿನ, ದ್ರನಾಥ್ ಕಟ್ಟಾ ಸಂಜೆ 7.30 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಖರೀದಿಸಲು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ ಗ್ಯಾಂಗ್, ಕೊಲೆಗಾರನು ದ್ರನಾಥ್ ಕಟ್ಟಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಿ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ದ್ರನಾಥ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಕುಸಿದುಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು 20 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಹತ್ತಿರದ ಜನರು ಆತನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆಯೇ ಪ್ರಾಣಪಕ್ಷಿ ಹಾರಿಹೋಗಿದೆ. ಇತ್ತ ಪತ್ನಿ ಮಸ್ತಾನಿ ಹಿಟ್ಟು ಖರೀದಿಸಲು ಹೋಗಿದ್ದ ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಹುಡುಕಿದರು ಮತ್ತು ಆತ ಕೊಲೆಗೀಡಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದಾಗ ಆಕಾಶವೇ ಕಳಚಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತಾಯಿತು.
ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದವರ ಪ್ರಾಣವೇ ಹೋಯ್ತು: ತಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕಲು ದಾರಿಯಿಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದವರು. ಮಸ್ತಾನಿಯ ಪತಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು? ಈ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು? ಇದಾವುದನ್ನೂ ಅರಿಯದೆ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಹಿಳೆ ಮಸ್ತಾನಿ ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ಕರುಳು ಹಿಂಡುವಂತಿತ್ತು. ಆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಅವರ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡುಬಂತು.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕೊಲೆಗೀಡಾದ ವಿಕಲಚೇತನ ಜಾನ್ಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಅವರ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಜಾನ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ದ್ರನಾಥ್ ಖಟ್ಟಾ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮಸ್ತಾನಿ ಅವರ ಪರ ಹೋರಾಡಲು ಅವರ ಬಳಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಶೋಚನೀಯ.
ಅವರು ತೀವ್ರ ಬಡತನದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಯಾವುದೇ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದ ಮಸ್ತಾನಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಖಟ್ಟಾ ಅವರ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ, ಶವಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ತಿರುನಲ್ವೇಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಶವಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ದ್ರನಾಥ್ ಖಟ್ಟಾ ಅವರ ದೇಹವನ್ನು ಬುಧವಾರ ಅವರ ಪತ್ನಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು.
ಮಸ್ತಾನಿ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಜಯದೇವ್ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಮೃತದೇಹವನ್ನು ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಅವರ ಬಳಿ ಹಣವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ದ್ರನಾಥ್ ಖಟ್ಟಾ ಅವರ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಶವಾಗಾರದಿಂದ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ವಿಎಂ ಛತ್ರಂ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗದ ನೆರವು: ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದ್ರನಾಥ್ ಖಟ್ಟಾ ಅವರ ಪತ್ನಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರವು ಸಂತ್ರಸ್ತರಾದ ಮಸ್ತಾನಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
