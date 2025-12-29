ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ: ಅಣ್ಣ - ತಂಗಿಯಿಂದ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ ಟು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ 700 ಕಿ.ಮೀ. ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್!
ಅಣ್ಣ - ತಂಗಿ ಇನ್ಲೈನ್ ಸ್ಕೇಟ್ ಮೂಲಕ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ನಿಂದ 700 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 29, 2025 at 7:38 PM IST
ನವದೆಹಲಿ/ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್: ಸಾಧನೆಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮಾತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಂಬಂತೆ 12 ವರ್ಷದ ಯುಗ್ ಮತ್ತು 10 ವರ್ಷದ ನಂದಿನಿ ಎಂಬ ಅಣ್ಣ - ತಂಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹುಬ್ಬೇರುಸುವಂತಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಈ ಇಬ್ಬರಿಂದು ಇನ್ಲೈನ್ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ನಿಂದ 700 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಂದಿನಿ ಮತ್ತು ಯುಗ್ ಇನ್ಲೈನ್ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಏಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 700 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಗುರಿ ತಲುಪಲಿದ್ದಾರೆ. ನಂದಿನಿ ಮತ್ತು ಯುಗ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಹರಿದ್ವಾರದಿಂದ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ಗೆ ಇನ್ಲೈನ್ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಬಾಲಕಿ ನಂದಿನಿ 5ನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದು, 7ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಇನ್ಲೈನ್ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಕಲಿತರು, ಕ್ರಮೇಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು.
ನಂದಿನಿ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಂತರ ನಂದಿನಿಯ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. 2025ರಲ್ಲಿ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ, ನಂದಿನಿ ಹರಿದ್ವಾರದಿಂದ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ಗೆ ಇನ್ಲೈನ್ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕವಡ್ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಕವಡ್ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಆಕೆ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಳು.
ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ನಿಂದ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಇನ್ಲೈನ್ ಸ್ಕೇಟ್ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಂದಿನಿ, "ನಾವು ಜನರಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ನಿಂದ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಇನ್ಲೈನ್ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸಾಗಲು ನಮಗೆ ಸುಮಾರು 7 ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ 100 ರಿಂದ 120 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು ಇನ್ಲೈನ್ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಕ್ರಮಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತುದಾರರು ತುಂಬಾ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸುಮಾರು 12 ಮಂದಿ ಈ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
2025ರ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹರಿದ್ವಾರದಿಂದ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ಗೆ ಇನ್ಲೈನ್ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಆ ವೇಳೆ ನಾವು ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ನಿಂದ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಇನ್ಲೈನ್ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆವು. ಈ ವರ್ಷದ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತಯಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆವು. ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ನಿಂದ ಅಯೋಧ್ಯೆ 700 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾವು ತರಬೇತಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸಿದೆವು. ನಮ್ಮ ತರಬೇತುದಾರ ಆಕಾಶ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದೆವು'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಬಾಲಕ ಯುಗ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾವು ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ನಿಂದ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಇನ್ಲೈನ್ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಾಗ, ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಎಂದರೆ ಶೀತದ ಹವಾಮಾನ. ಶೀತ ಹವಾಮಾನ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ನಿಂದ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಇನ್ಲೈನ್ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಅಭ್ಯಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೀತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೂ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡೆವು. ನಾವು ಇಂದಿನಿಂದ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 29) ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ನಿಂದ ಹೊರಟು ಜನವರಿ 4 ರಂದು ಅಯೋಧ್ಯೆಯನ್ನು ತಲುಪಲಿದ್ದೇವೆ. ಶಿಸ್ತು, ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ.
ಯುಗ್ ಮತ್ತು ನಂದಿನಿಯ ಅವರ ತಂದೆ ಮೋಹಿತ್ ಗುರ್ಜರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಂದಿನಿ ಮತ್ತು ಯುಗ್ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ನಿಂದ ಇನ್ಲೈನ್ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಎರಡು ವಾಹನಗಳು ನಂದಿನಿ ಮತ್ತು ಯುಗ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 100 ರಿಂದ 120 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕ್ರಮಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಯಾಣವು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇಡೀ ಪ್ರಯಾಣದ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ತರಬೇತುದಾರ ಆಕಾಶ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಂದಿನಿ ಮತ್ತು ಯುಗ್ ಕಳೆದ 45 ದಿನಗಳಿಂದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಪ್ರತಿದಿನ 120 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 30 ದಿನಗಳಿಂದ, ನಂದಿನಿ ಮತ್ತು ಯುಗ್ ಪ್ರತಿದಿನ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. 700 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇನ್ಲೈನ್ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಂದಿನಿ ಮತ್ತು ಯುಗ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ವೈದ್ಯರು ಜೊತೆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
