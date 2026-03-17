'ಶಿವಾಲಿಕ್' ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇಂದು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಹೊತ್ತು ಬರಲಿರುವ 'ನಂದಾದೇವಿ'; ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿವಾರಣೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಸಹಾಯ!
ಸೋಮವಾರ ಸುಮಾರು 40,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ದ್ರವೀಕೃತ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅನಿಲವನ್ನು ಹೊತ್ತ ಭಾರತೀಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ವಾಹಕ 'ಶಿವಾಲಿಕ್' ಗುಜರಾತ್ನ ಮುಂದ್ರಾ ಬಂದರನ್ನು ತಲುಪಿದೆ
By ANI
Published : March 17, 2026 at 10:11 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಸಂಘರ್ಷದ ನಡುವೆ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಹೊತ್ತ 'ಶಿವಾಲಿಕ್' ಹಡಗು ಭಾರತದ ಬಂದರು ತಲುಪಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇಂದು ಮತ್ತೆ 46,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ದ್ರವೀಕೃತ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅನಿಲವನ್ನು ಹೊತ್ತ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ 'ನಂದಾ ದೇವಿ' ಗುಜರಾತ್ನ ಕಾಂಡ್ಲಾ ಬಂದರನ್ನು ತಲುಪಲಿದೆ.
ಜಲಸಂಧಿ ದಾಟಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಇರಾನಿನ ನೌಕಾಪಡೆ; ಭಾರತದ ಬಂದರುಗಳು, ಹಡಗು ಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಜಲಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಹಡಗು ಸಾಗಣೆ ನಿಗಮವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಉಪಕ್ರಮದಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇರಾನಿನ ನೌಕಾಪಡೆಗಳು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ದಾಟಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿವೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 46,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂದಾ ದೇವಿ ಹಡಗಿನ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿವಾರಣೆಗೆ ಇದರಿಂದ ಸಿಗಲಿದೆ ಸಹಾಯ: ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ದಾಟುವ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ಮತ್ತು ಇರಾನಿನ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತೀಯ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಉಪಕ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಹಡಗು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ದಾಟಿದ್ದು, ಗುಜರಾತ್ನ ಕಾಂಡ್ಲಾಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ. 46,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಎಲ್ಪಿಜಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಎಲ್ಪಿಜಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಬಂದರು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಎರಡನೇ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಾಗಣೆ ಹಡಗಾಗಿದೆ, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ.
ಸೋಮವಾರ ಸುಮಾರು 40,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ದ್ರವೀಕೃತ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅನಿಲವನ್ನು ಹೊತ್ತ ಭಾರತೀಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ವಾಹಕ 'ಶಿವಾಲಿಕ್' ಗುಜರಾತ್ನ ಮುಂದ್ರಾ ಬಂದರನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 20,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಅನ್ನು ಮುಂದ್ರಾದಲ್ಲಿ ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ , ಉಳಿದ 26,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಅನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಯುಎಇಯಿಂದ ಸುಮಾರು 81,000 ಟನ್ ಮುರ್ಬನ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಸಾಗಿದ ಭಾರತೀಯ ಧ್ವಜ ಹೊತ್ತ ಹಡಗು 'ಜಗ್ ಲಾಡ್ಕಿ' ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತಿದೆ. ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
