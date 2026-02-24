ಮೊದಲ ದಿನವೇ ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಕಂಡ ನಮೋ ಭಾರತ್ ಆರ್ಆರ್ಟಿಸಿ
ನಮೋ ಭಾರತ್ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳನ್ನು ದೆಹಲಿಯೊಂದಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ.
Published : February 24, 2026 at 11:37 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಕಳೆದೆರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಂಡ ನಮೋ ಭಾರತ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಆರ್ಆರ್ಟಿಸಿ) ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಜನರು ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ತುಂಬಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಕೋಚ್ಗಳ ಒಳಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನವೇ ನಮೋ ಭಾರತ್ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, 1 ಲಕ್ಷದ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ.
ಭಾನುವಾರ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 82 ಕಿ.ಮೀ. ದೆಹಲಿ - ಮೀರತ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಮೀರತ್ ಮೆಟ್ರೋ ಲಿಂಕ್ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಸೇವೆಯಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಲಕ್ಷ ಮೀರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ಈ ಮೊದಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಧಾನಿ ಪ್ರದೇಶ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಮೊದಲ ದಿನ ಈ ಕಾರಿಡಾರ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಿಗಮ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮೀರತ್ನ ಬೇಗಂಪುಲ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಈ ಹೊಸ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಕಂಡಿದ್ದು, ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದಲೇ ವಿಶಾಲವಾದ ಸಮೂಹ ಸೇರಿದೆ. ರೈಲು ಮತ್ತು ನಿಲ್ದಾಣದ ಒಳಗೆ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಯುವಕರು ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂತು. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೀರತ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ‘ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂತು.
ಆರ್ಆರ್ಟಿಎಸ್ ರೈಲು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೂವನ್ನು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭಾನುವಾರ ನಮೋ ಭಾರತ್ ರೀಜನಲ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯ ಸರಾಯ್ ಕೇಲ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂ ಅಶೋಕ್ ನಗರ ನಡುವಿನ 5 ಕಿಮೀ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಮೀರತ್ ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೋದಿಪುರಂವರೆಗಿನ 21 ಕಿಮೀ ವಿಸ್ತರಣೆಯೂ ಸೇರಿದೆ.
ನಮೋ ಭಾರತ್ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳನ್ನು ದೆಹಲಿಯೊಂದಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಗಂಟೆಗೆ 180 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ನಮೋ ಭಾರತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಿಬಾಬಾದ್, ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್, ಮೋದಿನಗರ ಮತ್ತು ಮೀರತ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ನಗರ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:
ನಮೋ ಭಾರತ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ರೈಲಾಗಿ ಬದಲಾದ ವಂದೇ ಮೆಟ್ರೋ; ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯಿಂದ ಚಾಲನೆ - ಏನೇನೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ?
ದೇಶದ ಮೊದಲ ಅತಿ ವೇಗದ ಮೆಟ್ರೋ, ದೆಹಲಿ- ಮೀರತ್ ನಡುವಿನ ನಮೋ ಭಾರತ್ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಚಾಲನೆ