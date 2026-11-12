ನಮೋ ಭಾರತ್ನಲ್ಲಿ 5 ಕೋಟಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಚಾರ: ಕೇವಲ 93 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು
ಈ ಕಾರಿಡಾರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 32 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಂಚರಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ನಿರಂತರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
By ANI
Published : November 12, 2026 at 9:09 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ನಮೋ ಭಾರತ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಐದು ಕೋಟಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಚಾರದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಚಾರವು ಕೇವಲ 93 ದಿನಗಳ ದಾಖಲೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರಿಡಾರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 32 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಂಚರಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ನಿರಂತರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ ಮೂರು ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಚಾರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು (RRTS) ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಹಿಬಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ದುಹಾಯಿ ಡಿಪೋ ನಡುವಿನ 17 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಆದ್ಯತಾ ವಿಭಾಗದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮೋ ಭಾರತದ 2023ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21ರಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಈ ಕಾರಿಡಾರ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಚಾರ ದಾಖಲಾಗಲು 574 ದಿನಗಳು ಬೇಕಾದವು.
ನಂತರ, 211 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಎರಡು ಕೋಟಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಲಾಯಿತು. ತದನಂತರ 143 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ (ಮೇ 2, 2026) ಮೂರು ಕೋಟಿ ಮತ್ತು 101 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ (ಆಗಸ್ಟ್ 10, 2026) ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಚಾರ ದಾಖಲಾಯಿತು. ನವೆಂಬರ್ 10, 2026ರಂದು ಈ ಕಾರಿಡಾರ್ ಐದು ಕೋಟಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಚಾರದ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕೇವಲ 93 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ, 2026ರ ನವೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ಐದು ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 22ರಂದು ಇಡೀ ನಮೋ ಭಾರತ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಮತ್ತು ಮೀರತ್ ಮೆಟ್ರೋ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಬಂದವು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆಯು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಾರಿಗೆ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ನಮೋ ಭಾರತ್ನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಾಸಿಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ ರೈಲ್ವೆ, ಈ ಕಾರಿಡಾರ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 2026 ರಲ್ಲಿ 35.25 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಯಾಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 1,13,708 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಂಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 28 ರಂದು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ 1,68,666 ಪ್ರಯಾಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರಿಡಾರ್ನಲ್ಲಿ 32.41 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಯಾಣಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 1,08,043 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಂಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ 33.49 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಯಾಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 1,08,049 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಂಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕಾರಿಡಾರ್ ದೆಹಲಿ, ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಮೀರತ್ ನಡುವೆ ವೇಗದ ಪ್ರಯಾಣ, ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಬೋಗಿಗಳು, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ರೈಲು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ಇದು ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ, ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ, ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಮತ್ತು ನಗರ ಬಸ್ ಸೇವೆಗಳಂತಹ ಇತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಮೀರತ್ ಮೆಟ್ರೋ ಸೇವೆಗಳು ಕೂಡ 'ನಮೋ ಭಾರತ್' (Namo Bharat) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಒಂದೇ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರು ಈ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಜನೆಯ ಕಾಲಮಿತಿಯ ಪಾಲನೆ, ಗಂಟೆಗೆ 160 ಕಿ.ಮೀ. ವೇಗದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾ 99 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯಪಾಲನೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಅರ್ಬನ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡಿಯಾ (UMI) ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೋ 2026' ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಚಿವ ಮನೋಹರ್ ಲಾಲ್ ಅವರು, ದೆಹಲಿ-ಮೀರತ್ 'ನಮೋ ಭಾರತ್' ಕಾರಿಡಾರ್ಗಾಗಿ 'ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿ' ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು 'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೀಜನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್' (NCRTC) ಗೆ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು.
ಈ ಕಾರಿಡಾರ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಐದು ಕೋಟಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಾಧನೆಯು, ಈ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಈ ಭಾಗದ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಿಡಾರ್ನ ಹಂತ ಹಂತದ ಕಾರ್ಯಾರಂಭದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21, 2023 ರಂದು 17 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಸಾಹಿಬಾಬಾದ್-ದುಹಾಯಿ ಡಿಪೋ ವಿಭಾಗವು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿತು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ, ಮಾರ್ಚ್ 6, 2024 ರಂದು 17 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ದುಹಾಯಿ ಡಿಪೋ-ಮೋದಿ ನಗರ ಉತ್ತರ ವಿಭಾಗವು ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 18, 2024 ರಂದು 8 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಮೋದಿ ನಗರ ಉತ್ತರ-ಮೀರತ್ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಭಾಗವು ಕಾರ್ಯಾರಂಭಗೊಂಡವು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:
ಬೆಂಗಳೂರು–ಮಂಗಳೂರು–ಗೋವಾ ನಡುವೆ ನೂತನ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು: ನ.15ರಿಂದ ನಿಯಮಿತ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭ