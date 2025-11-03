ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆಂದು ಹೆಸರಿದೆ... ಆದರೆ, ಈ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಊರೇ ಇಲ್ಲ!; ಇದು ವಿಚಿತ್ರವಾದರೂ ಸತ್ಯ!!
ಕರೆಯಲು ಹೆಸರಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಊರಿಲ್ಲ! ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ಇಲ್ಲದ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಅಸಲಿಗೆ ಈ ಗಾಮದ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ ಏನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ!
ಬಾಪಟ್ಲಾ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೆಸರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹೆಸರಿಲ್ಲದೇ ಗುರುತಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕರೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ, ಹೆಸರಿದ್ದು, ಈ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗ್ರಾಮವೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ! ಇದು ವಿಚಿತ್ರವಾದರೂ ಸತ್ಯ.
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಬಾಪಟ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುಲ್ಲರಿಪಲೆಂ ಪಂಚಾಯತ್ ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಹೆಸರಿದ್ದೂ ಊರಿಲ್ಲದ ಈ ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆಳುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶ: ಇಂದು ಪುಲ್ಲರಿಪಲೆಂ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆಳುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾದ ಅರಣ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಅರಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದನಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಲು ಬಂದರೆ ಅಂಥವರ ಮೇಲೆ "ಪುಲ್ಲರಿ" ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಅರಣ್ಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಪದವೇ ಮುಂದೆ ಹೀಗೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿತು. ಈಗ "ಪುಲ್ಲರಿಪಲೆಂ" ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಆ ಹೆಸರು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿತು. ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಲರಿಪಲೆಂ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುವುದೇ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ.
ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಥವಾಗಿ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ: ಸುಮಾರು ನೂರು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಪುಲ್ಲರಿಪಲೆಂ ಪಂಚಾಯತ್, ಕೊಥರೆಡ್ಡಿಪಲೆಂ, ಪಟರೆಡ್ಡಿಪಲೆಂ, ರಾಮಚಂದ್ರಪುರಂ, ಊಟುಕುರಿ ಸುಬ್ಬಯ್ಯಪಲೆಂ ಮತ್ತು ಸಾಯಿನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಪುಲ್ಲರಿಪಲೆಂ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ ಕೊಥರೆಡ್ಡಿಪಲೆಂನಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ನಂತರ, ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪುಲ್ಲರಿಪಾಲಂ ಸಚಿವಾಲಯ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, ಈ ಹೆಸರು ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಥವಾಗಿ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಆ ಹೆಸರಿಂದ ಗ್ರಾಮವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು.
ಸುಮಾರು 2,800 ಜನರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಸಾಧಾರಣ ಗಾತ್ರದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಪಂಚಾಯತ್ನ ಹೆಸರು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪುಲ್ಲರಿಪಲೆಂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜನ.
