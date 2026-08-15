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ತನ್ನ ಆದೇಶ ಹಿಂಪಡೆದ ಭಾರತೀಯ ಬಾರ್​ ಕೌನ್ಸಿಲ್​: ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕ್ಷಮೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ NALSAR ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್​ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ವಕೀಲರನ್ನಾಗಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡದಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದ ಬಿಸಿಐ ತನ್ನ ಆದೇಶವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಬಿಸಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

NALSAR
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 15, 2026 at 6:15 PM IST

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ಹೈದರಾಬಾದ್ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಕಾನೂನು ಪದವೀಧರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ವಕೀಲರನ್ನಾಗಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಬಾರ್​ ಕೌನ್ಸಿಲ್​ಗಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಬಾರ್​​ ಕೌನ್ಸಿಲ್ (ಬಿಸಿಐ) ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಈ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಬಿಸಿಐ ತನ್ನ ಆದೇಶವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದಿದೆ.

ನಲ್ಸಾರ್​ (NALSAR) ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್​ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ರಾಜ್ಯ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ಗಳ ಕ್ರಮವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಬಿಸಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮನನ್​ ಕುಮಾರ್​ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ಬೇಷರತ್​ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ.

"ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮುಗ್ಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ NALSAR ನಲ್ಲಿ ಚುನಾಯಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆಯಾದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್​ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

ಆದೇಶಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಪಡೆದ ಬಿಸಿಐ: NALSAR ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 2026ರ ಪದವೀಧರರನ್ನು ವಕೀಲರನ್ನಾಗಿ ದಾಖಲಿಸದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಗುರುವಾರ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತು. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕ ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾದವು. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು.

ಆದೇಶ ಹಿಂಪಡೆದ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಲ್ಸಾರ್​ನ ಚುನಾಯಿತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್​ ಬಾರ್​ ಕೌನ್ಸಲ್​​ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಡೀ ಘಟನೆಯನ್ನು ಶಾಸನಬದ್ಧ, ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ, ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸತ್ಯಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನೋಂದಣಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರುವ ಯಾವುದೇ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅಧಿಕಾರ ಬಿಸಿಐಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತನಿಖಾ ವರದಿ ನೀಡಲು NALSAR ಉಪಕುಲಪತಿಗಳಿಗೆ BCI ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸಂಶೋಧಕರು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗುರುತನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಬಿಸಿಐ ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಗಂಭೀರ ಉಲ್ಲಂಘನೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೊಳಕು ರಾಜಕೀಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಬಿಸಿಐ ನಿಲುವು ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ. ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಆಧಾರರಹಿತ ಆರೋಪ ಮಾಡಿರುವುದು ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಸಿಐ ನಡೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಸಿಜೆ ಆಕ್ಷೇಪ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ವಕೀಲರನ್ನಾಗಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದ್ದನ್ನು ಸ್ವತಃ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ಅಥವಾ ಸಿಜೆಐ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಪರಿಶೀಲನೆಯಿಂದ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ತೀರ್ಪನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ನೆನಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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