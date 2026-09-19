ETV Bharat / bharat

ಮದುವೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖರ್ಚು ಭರಿಸಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆಸರೆ; 52 ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು!

ಸರ್ಕಾರದ ನೆರವಿಲ್ಲದೇ ಕೇವಲ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರದ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೌರಭ್ ಮತ್ತವರ ತಂಡದ ಕಾರ್ಯ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.

nalanda-volunteers-turn-brothers-help-52-women-get-married-start-new-life-without-dowry
ಮದುವೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖರ್ಚು ಭರಿಸಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆಸರೆ (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 19, 2026 at 5:37 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ನಳಂದ (ಬಿಹಾರ): ಮದುವೆ ಎಂಬುದು ಹೊಸ ಬಾಳಿನ ಮುನ್ನುಡಿಯಾದರೂ, ಒಂದು ವಿವಾಹದ ಖರ್ಚು ಭರಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಟುಂಬ ಇಡೀ ಜೀವನ ಮುಡಿಪಾಗಿಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಅರಿತ ನಳಂದದ ಕೆಲವು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ನಡೆಸಿಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ದಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಕನ್ಯಾದಾನ ನೆರವೇರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಇಲ್ಲಿನ ಬೆನ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ನಿವಾಸಿ ಸೌರಭ್ ಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಯುವ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರ ತಂಡ 'ಸಾಮೂಹಿಕ ಕನ್ಯಾದಾನ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಡ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಗತಿಕ ಕುಟುಂಬಗಳ 52 ಯುವತಿಯರ ವಿವಾಹವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ವಧುಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಾಲಮುಕ್ತ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದನ್ನು ಈ ತಂಡವು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿದೆ.

nalanda-volunteers-turn-brothers-help-52-women-get-married-start-new-life-without-dowry
ಮದುವೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖರ್ಚು ಭರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಡ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಸರೆ (ETV BHARAT)

ಸರ್ಕಾರದ ನೆರವಿಲ್ಲದೇ ಕೇವಲ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರದ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೌರಭ್ ಮತ್ತವರ ತಂಡದ ಕಾರ್ಯ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.

ಮದುವೆ, ಬಿದಾಯಿ ಉಡುಗೊರೆ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸುವ ಸೌರಭ್​: ಮದುವೆ ನೇರವೇರಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಬಿದಾಯಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ನಗದು ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು ವಧುವಿನ ಅಣ್ಣನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅದರಂತೆ ಸೌರಭ್​ ಕೂಡ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಪಾಲಿಗೆ ಅಣ್ಣನಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸೌರಬ್​.

ಒಂದು ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಮಂಟಪ, ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇರಿದಂತೆ 2.5 ರಿಂದ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನವ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಹಾಸಿಗೆ, ದಿಂಬುಗಳು, ಕಪಾಟು, ಅಡುಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ವಧು - ವರರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ವಧುವಿನ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮನೆಯ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಈ ತಂಡ ನೀಡುತ್ತದೆ.

nalanda-volunteers-turn-brothers-help-52-women-get-married-start-new-life-without-dowry
ಮದುವೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖರ್ಚು ಭರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಡ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಸರೆ (ETV BHARAT)

2023ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದ ಸೂರಜ್ ಮಾಂಝಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯು ಸಾಮೂಹಿಕ ಕನ್ಯಾದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಯಾವುದೇ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮದುವೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಾಸಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.

ಸೌರಭ್​ 2019ರಲ್ಲಿ ಮಗಧ ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಸಿಎ ಪೂರೈಸಿದ್ದು, ಕೆಲಸ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ, ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯಲು ಮಹಾಯಜ್ಞ ಆಯೋಜಿಸುವಂತೆ ಅವರ ತಾಯಿ ದಿವಂಗತ ಲಖನ್​ ಮಹ್ತೊ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಆಗ ಯಜ್ಞಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುಣ್ಯದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಬಡ ಕುಟುಂಬವೊಂದರ ಮಗಳ ಕನ್ಯಾದಾನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ತಾಯಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸೌರಭ್​.

ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಗಾಗಿ ತಂದೆಯಂದಿರು ಸಾಲ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ತೀರಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಡುವುದನ್ನು ಕಂಡ ನನಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯ ಎನಿಸಿತು ಎಂದು ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲು ಸ್ಪೂರ್ತಿ ನೀಡಿದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.

nalanda-volunteers-turn-brothers-help-52-women-get-married-start-new-life-without-dowry
ಮದುವೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖರ್ಚು ಭರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಡ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಸರೆ (ETV BHARAT)

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತಾಯಿಯೇ ಪ್ರೇರಣೆ: ತಾಯಿ 2020ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದಾಗ, ಅವರ ಮಾತು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಧ್ಯೇಯವಾಯಿತು. ಕೋವಿಡ್​ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಕಿಚಡಿಯ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈ ವೇಳೆ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಹಲವರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸೇರಿದರು. ನಾವೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಸಮುದಾಯ ಮದುವೆ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಿದೆವು ಎಂದು ಸೌರಭ್​ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಈ ಮಹತ್​ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಮೈನ್ಜ್ರಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಆಜಾದ್‌ನಗರದ ದೌಲತಿ ದೇವಿ ಕೂಡಾ ಒಬ್ಬರು. ಶಾಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾದ ವಿಜಯ್ ಮಾಂಝಿ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಆರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ.

ದೌಲತಿ ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲ ತಂದಿದ್ದು, ಅದರ ತೀರಿಸುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಠಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಕೋವಿಡ್​ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸಾಲ ತೀರಿಸಲಾಗದೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುವಂತೆ ಆಯಿತು. ಇದೀಗ ಅವರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಫಲವಾಗಿ, ಆಜಾದ್‌ನಗರ ಹಾಗೂ ನವಾಡ ಮತ್ತು ಹಿಲ್ಸಾ ಪ್ರದೇಶದ ಹಳ್ಳಿಗಳ 10 ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ವರು ಯುವಕರು ಈ ಸಮುದಾಯ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

nalanda-volunteers-turn-brothers-help-52-women-get-married-start-new-life-without-dowry
52 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿದ ನಳಂದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು (ETV BHARAT)

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ಸೌರಭ್​ ಬಾಬು ನಮಗೆ ದೇವರ ಸಮಾನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಕುಟುಂಬ ಗುರುತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮದುವೆಯಾಗಲಿರುವ ವಧು - ವರರಿಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಿಂದೆ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಅಭಿಯಾನವು ಆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ನನ್ನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಗಾಗಿ ನಾನು ಸಾಲ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಕನ್ಯಾದಾನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದ ತಿಂಗಳು, ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೇವ್ ಉತ್ತಾನಿ ಏಕಾದಶಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ಜೋಡಿಗಳು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಧು - ವರರ ಆಯ್ಕೆ ಕುಟುಂಬದ್ದು: ಕುಟುಂಬಗಳೇ ಸ್ವತಃ ಸೂಕ್ತ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಮಿತಿಯು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವಧು ಮತ್ತು ವರನ ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಸಮಿತಿಯು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆನ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯ ಸಮೀಪವಿರುವ ಕೊಳದ ಬಳಿ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ನೋಂದಣಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಅರ್ಜಿದಾರರು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ ಹಾಗೂ ಮದುವೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಜೋಡಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಧು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವಿವಾಹ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ಐವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದೃಢೀಕರಿಸಬಹುದು.

nalanda-volunteers-turn-brothers-help-52-women-get-married-start-new-life-without-dowry
52 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿದ ನಳಂದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು (ETV BHARAT)

ಮದುವೆಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಸಮಿತಿಯು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರಿಗೂ ಬೇಕಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಊಟ ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮದುವೆಯ ವಿಧಿವಿಧಾನ, ಹಾರ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದವರೆಗೆ, ಸಮಾರಂಭದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ಇದೇ ಸಮಿತಿ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಧು ಅಥವಾ ವರನ ಕಡೆಯವರು ಯಾರೂ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಘಟಕರು ಮೊದಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾರೆ ಸೌರಭ್.

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಾರಂಭದ ಹಿಂದೆಯೂ ಏಳೆಂಟು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಕೌಶಲಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಸೇವೆ: 2012ರಿಂದ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೂ ಬಿಎ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿರುವ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರತಿ ವಿವಾಹಕ್ಕೂ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಡ್ರೋನ್ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ 10,000 ರಿಂದ 15,000 ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಂಘಟಕರು.

nalanda-volunteers-turn-brothers-help-52-women-get-married-start-new-life-without-dowry
52 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿದ ನಳಂದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು (ETV BHARAT)

ಹೋಟೆಲ್ ನಡೆಸುವ ಮಂಟು ಪಂಡಿತ್, ಅಡುಗೆ, ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆ ಪಗಡೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮದೇ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನೂ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪಪ್ಪು ರಾಮ್ ಮತ್ತು ರೈತ ಶಿವಧಾರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಥಳ, ಡೇರೆಗಳು ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮ ಬೇಡುವ ಕೆಲಸಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಬಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಸೇವೆ ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಶಿವಧಾರಿ.

ಸೌರಭ್​ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ: ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ, ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರಾದ ಡಾ. ಅವಧೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಡತನ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ನಲುಗುವ, ಮಗಳ ಮದುವೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಿಂದ ಬಳಲುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಈ ಕ್ರಮ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡಿದೆ.

ಸೌರಭ್ ಅವರ ಅಭಿಯಾನವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೊಡುಗೆ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿದೆ. ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾವುಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಂದೆಯಂದಿರು ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುಖಮಯ ಜೀವನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೌರಭ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಶಂಸೆ ಹೇಳಿದರೂ ಕಡಿಮೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವಧೇಶ್.

nalanda-volunteers-turn-brothers-help-52-women-get-married-start-new-life-without-dowry
ಮದುವೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖರ್ಚು ಭರಿಸಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆಸರೆ (ETV BHARAT)

ಸೌರಭ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಗಡಿಗರಿಗೆ ಈ ವಿವಾಹ ಮಂಟಪವು ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಇದು 52 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಾಂಕೇತಿಕ ತವರು ಮನೆಯಂತಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತರಾಗಿ ಅವರ ಬದುಕಿಗೆ ಬಂದ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು, ಈಗ ಸಹೋದರರಂತೆ ಅವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಬಡತನ, ಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ಐವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್​ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸಿದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕುಟುಂಬ!

TAGGED:

SAURABH KUMAR SAMUHIK KANYADAAN
BIHAR SOCIAL INITIATIVE
COMMUNITY VOLUNTEERS
DOWRY FREE VILLAGES
MASS WEDDING NEWS NALANDA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.