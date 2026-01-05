ನಳಂದಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಿಂದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಆಟೊಮೇಷನ್ ಸಾಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ; ಇಲ್ಲಿದೆ ಈ ಸಾಧನದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ!
ಬಿಹಾರದ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಕಥೆ ಇಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಾಧನವೊಂದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 5, 2026 at 7:56 PM IST
ನಳಂದ : ಬಿಹಾರದ ನಳಂದದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅನಿಲ್ ಅಲೋಕ್ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಾನವನ ಸೋಮಾರಿತನ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಸಾಧನವು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಅನಿಲ್ : ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಬಿಹಾರ ಶರೀಫ್ನ ವಾರ್ಡ್ 33ರ ಮಹಲ್ಪರ್ ನಿವಾಸಿ ಮತ್ತು ಐಐಐಟಿ ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿರುವ ಅನಿಲ್ ಅಲೋಕ್ ಎಂಬುವವರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಆಟೊಮೇಷನ್ ಸಾಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು "ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬ್ರೈನ್" ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಾವೀನ್ಯತೆಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಯುವ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ "ಯೂತ್ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಚಾಲೆಂಜ್, ಡಿಸೈನ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ" (ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಅಧ್ಯಾಯ)ದಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಸಾಧನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ? : ಸರಳ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ಅನಿಲ್ ಅಲೋಕ್ ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ನಾನು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಾಗ ಆಗಾಗ ಕೆಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಚಳಿಗಾಲದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಬಳಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ದೀಪಗಳು ಅಥವಾ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಈ ಸೋಮಾರಿತನವು ಸೃಜನಶೀಲತೆಗೆ ಮೂಲವಾಯಿತು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಾಧನವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೆದುಳು : ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಅನಿಲ್ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ಕೋಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದ್ದರು. "ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬ್ರೈನ್" ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದ್ದು ಇಲ್ಲೇ. ಅನಿಲ್ ತಮ್ಮ ಸಾಧನಕ್ಕೆ 'ರೋಬೋ' ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. ಈ ಸಾಧನವನ್ನು ಮನೆಯ ಹಳೆಯ ಸ್ವಿಚ್ಬೋರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ?: 'ಇದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು "ಹೇ ರೋಬೋ, ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಾಧನದ ಅಂತರ್ ನಿರ್ಮಿತ ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತವೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಧನದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು : 'ಈ ಸಾಧನದ ದೊಡ್ಡ ಹೈಲೈಟ್ ಎಂದರೆ ಅದರ ಸಂಪರ್ಕ. ಇದು ವೈ - ಫೈ ಮತ್ತು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗೀಸರ್ ಅಥವಾ ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಸಿ ನೀವು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಿಂದಲಾದರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧನ : 'ಈ ಸಾಧನವು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಶಕ್ತಿಯು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೂಲ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನನಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಹಿಡಿಯಿತು. ನಾನು ದಾರಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹಲವಾರು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಕೋಡಿಂಗ್ ದೋಷಗಳು ಇದ್ದವು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಪ್ಪಾದ ವೈರಿಂಗ್ ಘಟಕಗಳು ಸುಟ್ಟುಹೋಗಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೌಶಲ್ಯ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ, ನಾನು ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೋರಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ತಂದೆ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿರುವ ತಾಯಿ ಆಶಾ ಸಿನ್ಹಾ ತಮ್ಮ ಮಗನ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
57 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನೆ : ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 57 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಅನಿಲ್ ಅವರ ಸಾಧನೆ, ಬಿಹಾರ ಶರೀಫ್ನ ಯುವಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಇಡೀ ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಬಲವಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಸೀಮಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಸಹ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಭಾರತದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಿಂದ ಎರಡು ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳ ಅನ್ವೇಷಣೆ! ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ ಯುವಕ!!