ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಕಮಾಲ್..!; 5 ರಿಂದ 6 ಲಕ್ಷ ರೂ ಆದಾಯ : ಪ್ಲಮ್ ಹಣ್ಣು ಬೆಳೆದು ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಯುವ ರೈತ!
ಬಿಹಾರದ ಯುವ ರೈತ ಅಮೇಶ್ ವಿಶಾಲ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿಯನ್ನು ತೊರೆದು ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 24, 2026 at 1:57 PM IST
ನಳಂದ(ಬಿಹಾರ): ಇಲ್ಲಿನ ಯುವ ರೈತ ಅಮೇಶ್ ವಿಶಾಲ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿ ತೊರೆದು ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಳಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ಮೇರಾ ಬ್ಲಾಕ್ನ ತಾಲ್ ಪ್ರದೇಶದ ಹುಸೇನಾ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಅಮೇಶ್, ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಗ್ರೀನ್ ಆಪಲ್ ಪ್ಲಮ್, ಬಾಲ್ ಸುಂದರಿ ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಆಪಲ್ ಪ್ಲಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ಲಮ್ಗಳ ಕೃಷಿ ಮುಂದುವರಿಸಲು ತಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಧ್ಯಯನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನೂ ತೊರೆದರು.
ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಮೂಲದ ಈ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಅವರು, ಬಂಗಾಳದ ನರ್ಸರಿಯಿಂದ ಖರೀದಿಸಿ ತಂದು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟರು.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರವು 50 ಕೆ.ಜಿ ಪ್ಲಮ್ ಹಣ್ಣುಗಳ ಇಳುವರಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಹವಾಮಾನ ಫಸಲಿನ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ, ಹೂಬಿಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರ ಮಳೆಯಾಯಿತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಉಂಟಾಗಿ ಹಣ್ಣಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು.
ಒಂದು ಮರವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 50 ಕೆ.ಜಿ ಇಳುವರಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಕೇವಲ 5 ರಿಂದ 10 ಕೆಜಿ ಮಾತ್ರ ಫಸಲು ಬಂದಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಮ್ ಹಣ್ಣು ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಮ್ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ಲಮ್ ಹಣ್ಣು ಕೆ.ಜಿಗೆ 30 ರಿಂದ 40 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಬೆಲೆ ಕೆ.ಜಿಗೆ 70-90 ರೂ.ಗೆ ಏರಿದೆ.
5 ರಿಂದ 6 ಲಕ್ಷ ರೂ ಆದಾಯ: ಮರಗಳನ್ನು 10 ರಿಂದ 12 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಬೆಳೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ದೊರೆಯಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಎರಡು ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳ ಮಾರಾಟದಿಂದ ನನಗೆ 5 ರಿಂದ 6 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆದಾಯ ಬಂತು. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು, ಒಂದು ವರ್ಷದ ಸಂಶೋಧನೆಯ ನಂತರ, 2023ರಲ್ಲಿ ಈ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅಮೇಶ್ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಈ ಬಾರಿ, ಹೂಬಿಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಳೆಯಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮರದಲ್ಲಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಆದರೂ ನಾವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹಣ ಗಳಿಸಿದೆವು. ನಾನು ನನ್ನ ಜಮೀನನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹವಾಮಾನದ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದರೂ, ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಇಂತಹ ಕೃಷಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ನಾವು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದರು.
ಪ್ಲಮ್ ಹಣ್ಣು ಸೇವನೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನೆ: ಋತುಮಾನದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ನರ್ಸರಾಯ್ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಣ್ಣಿನ ತಜ್ಞೆ ದಿವ್ಯಾ ತಿವಾರಿ, ಈ ಹಣ್ಣುಗಳು ಸೇಬುಗಳನ್ನು ಹೋಲುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್, ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಪ್ಲಮ್ ಹಣ್ಣು ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಸಿ, ಇ, ಕೆ ಮತ್ತು ಬಿ-ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಖನಿಜಗಳು, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಸತುವುಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ, ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯ, ಮೂಳೆ ಬಲ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಬಾಲ್ ಸುಂದರಿ ಸೇಬಿನ ಬೆರ್ರಿ ರಕ್ತವನ್ನು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬಿನ ಪ್ಲಮ್ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತಹೀನತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಬಿಹಾರದ ಯುವ ರೈತರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು ವಿದೇಶಿ ಹಣ್ಣಿನ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.