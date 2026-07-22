ನೀಟ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸ್ ಲಾಠಿಗೆ ಜಗ್ಗದೆ ನಿಂತ ಯುವಕ: ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
ನೀಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ- ಯುವಕರ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಲಾಠಿ ಪ್ರಹಾರ- ಪೊಲೀಸ್ ಲಾಠಿ ಏಟಿಗೆ ಬೆದರದೆ ನಿಂತ ಯುವಕ.
Published : July 22, 2026 at 5:12 PM IST|
Updated : July 22, 2026 at 6:18 PM IST
ನಾಗ್ಪುರ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ದೆಹಲಿಯ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ (ಸಿಜೆಪಿ) ಬೆಂಬಲಿಗರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಯುವಕರು 'ಸಂಸದ್ ಚಲೋ' ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ, ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಯುವಕರ ಮಧ್ಯೆ ಘರ್ಷಣೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದ ಯುವ ಸಮೂಹವನ್ನು ಚದುರಿಸಲು ದೆಹಲಿ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಲಾಠಿ ಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸಿದರು. ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ದಿಕ್ಕಾಪಾಲಾಗಿ ಓಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಗ್ಪುರದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಲಾಠಿ ಏಟಿಗೆ ಹೆದರದೆ ಸೆಟೆದು ನಿಂತ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಪೊಲೀಸರು ಥಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಜಗ್ಗದೆ ನಿಂತ ಯುವಕನ ಹೆಸರು ಭರತ್ ಬನೈತ್. ನಾಗ್ಪುರದ ನಿವಾಸಿ. ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಥಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಆತನ ಪೋಷಕರು ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಈಗಲೂ ಆ ಯುವಕ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಯುವಕ ಭರತ್, "ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವವರೆಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರ ಏಟಿನಿಂದ ನನ್ನ ದೇಹದ ಮೇಲಾದ ಗಾಯ ಮಾಯವಾಗಬಹುದು, ಅಂದಿನ ಘಟನೆಯಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗಾದ ಗಾಯ ಮಾಯವಾಗಲ್ಲ" ಎಂದು ವೇದನೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದರು.
ಇತ್ತ ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹಲ್ಲೆ ಕಂಡು ಹೆದರಿದೆವು. ನನಗೆ ಹೃದಯಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದೆ. ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಲಾಠಿಯಿಂದ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಭಯವಾಯಿತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ನನ್ನ ಪುತ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ. ಯುವಕರು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಲಾಠಿ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು. ಈ ಚಳವಳಿ ಹೀಗೆಯೇ ಸಾಗಲಿ" ಎಂದು ಅವರು ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭರತ್ 200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಯುವಕರೊಂದಿಗೆ ನಾಗ್ಪುರದಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ದೋಷಗಳು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಗದ್ದಲ, ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಯುವಕರ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಆತಂಕ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
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