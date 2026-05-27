ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಳಿಯ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಬೆಳೆದ ಮಗ; ಇದು ಐದು ವರ್ಷದ ಪ್ರಯೋಗದ ಫಲ!

ಮುಜಫರ್‌ಪುರದ ರೈತ ರೈತ ರಾಮ್‌ಕಿಶೋರ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂಬವರು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ 'ನಾಗೇಂದ್ರ ಭೋಗ್' ಎಂಬ ತಳಿಯ ಮಾವು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

'ನಾಗೇಂದ್ರ ಭೋಗ್' ಮಾವು (ETV Bharat)
Published : May 27, 2026 at 2:45 PM IST

ಮುಜಫರ್‌ಪುರ (ಬಿಹಾರ): 'ಮ್ಯಾಂಗೋ ಮ್ಯಾನ್' ಎಂದು ಕರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರೈತ ರಾಮ್‌ಕಿಶೋರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಭಾರಿ ಗಾತ್ರದ ವಿಶೇಷ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ತಳಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ 'ನಾಗೇಂದ್ರ ಭೋಗ್' ಎಂದು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಹೆಸರನ್ನೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಒಂದೊಂದು ಮಾವು ಒಂದೊಂದು ಕೆ.ಜಿ ತೂಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ವಿಶೇಷ. ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಈ ಮಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಈ ವಿಶೇಷ ಮಾವಿನ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ರೈತ ರಾಮ್‌ಕಿಶೋರ್ ಸಿಂಗ್, ತಾವು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ 'ನಾಗೇಂದ್ರ ಭೋಗ್' ತಳಿ ಕೇವಲ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಲ್ಲ, ಇದು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗದ ಫಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ರೈತ ರಾಮ್‌ಕಿಶೋರ್ ಸಿಂಗ್ (ETV Bharat)

ನಾನು ಈ ಮಾವನ್ನು ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಕೂಡ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಕೂಡ ಕೃಷಿಕರಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಾವು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ತಾವು ಬೆಳೆದ ಮಾವು ತುಂಬಾ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಕೊಯ್ದ ನಂತರ 7-8 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕೆಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಾವು ಬೆಳೆದ ಮಾವು ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಈ ಮಾವು ರುಚಿ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇತರ ಪ್ರಭೇದಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಿಂದಲೂ ಬೇಡಿಕೆ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನವು ಮಾವು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದರಿಂದ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಮ್‌ಕಿಶೋರ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು.

ಹೊಸ ತಳಿ ಉದಯ: ತಾವು ನರ್ಸರಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವಿವಿಧ ಮಾವಿನ ತಳಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವುದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ. ನಾಲ್ಕು ವಿಭಿನ್ನ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ 'ನಾಗೇಂದ್ರ ಭೋಗ್' ಎಂಬ ಹೊಸ ಮಾವಿನ ತಳಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯೋಗದ ಫಲಿತಾಂಶ ನನ್ನನ್ನೂ ಸಹ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದೊಂದು ಮಾವು ಒಂದು ಕೆ.ಜಿ ತೂಕ: ಈ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಅದರ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ತೂಕ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ನಾಗೇಂದ್ರ ಭೋಗ್ ಮಾವು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಮಾವು ಒಂದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ವರೆಗೆ ತೂಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಉದ್ದವು ಸರಿಸುಮಾರು ಅಂಗೈಯ ಉದ್ದವಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಜನರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ರುಚಿ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕುತೂಹಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಮಾವು ತಿಂದರೆ ಸಾಕು ಯಾರ ಹೊಟ್ಟೆಯಾದರೂ ತುಂಬಬಹುದು. ಇದು ಹುಳಿ ಮತ್ತು ಸಿಹಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸುವಾಸನೆ ಭರಿತದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇದರ ತಿರುಳು ತೆಳುವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಾಮ್‌ಕಿಶೋರ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಗೇಂದ್ರ ಭೋಗ್ ಮಾವು ತಡವಾಗಿ ಹಣ್ಣಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವಿನ ಋತುವಿನ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾವು ಖರೀದಿಸುವವರು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಹಬ್ಬಿದೆ. ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಜನರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದ ಕೆಲವು ರೈತರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ಬೆಳೆಯುವ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾವಿನ ಗಿಡ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿಗೆ ಅನೇಕರು ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಗ್ರಾಹಕರು ಮುಂಗಡ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲು ಸಹ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಿಂಗ್.

ಉತ್ಪಾದನೆ ಕುಸಿತ: ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನದಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಫಸಲು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇಳುವರಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಕಾರಣ, ಅದರ ಲಭ್ಯತೆಯೂ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಈ ಮಾವು ಸದ್ಯ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 200 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇದರ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 100 ರಿಂದ 150 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಸಣ್ಣ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಫಲ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ನಾಗೇಂದ್ರ ಭೋಗ್ ಮಾವು ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಸೀಮಿತ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸಣ್ಣ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಫಲ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಈ ಮಾವು ಹೊಂದಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದರೆ, ರೈತರು ಉತ್ತಮ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ರೈತರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತಹ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿದರೆ, ಅವರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ತೋಟದಲ್ಲಿ 'ನಾಗೇಂದ್ರ ಭೋಗ್' ತಳಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಹಲವು ಇತರ ಮಾವಿನ ಪ್ರಭೇದಗಳೂ ಇವೆ. 'ಮಿಯಾ ಝಾಕಿ' ಮತ್ತು 'ರೆಡ್ ರಾಯಲ್' ಸೇರಿದಂತೆ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಗೆಯ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದು, ಪ್ರಯೋಗಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

