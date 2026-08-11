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FCRA ಮಸೂದೆ ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಅಮಿತ್​ ಶಾಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್​ ಸಿಎಂ

ಎಫ್​ಸಿಆರ್​​​ಎ ಮಸೂದೆ ಮಂಡನೆಗೂ ಮೊದಲು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್​ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್​ ಸಿಎಂ ನೀಫಿಯು ರಿಯೊ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

FCRA AMENDMENTS
ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್​ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನೀಫಿಯು ರಿಯೊ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 11, 2026 at 2:41 PM IST

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ಕೊಹಿಮಾ(ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್): ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಂಡಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆ (ನಿಯಂತ್ರಣ) ಕಾಯ್ದೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ (ಎಫ್‌ಸಿಆರ್‌ಎ) ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್​ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನೀಫಿಯು ರಿಯೊ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ನಿಯಮಗಳು ಚರ್ಚ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ದತ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊರೆಯಾಗಬಹುದು. ರಾಜ್ಯದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಮಸೂದೆಯ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಾಲುದಾರರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು. ಅಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಿಜವಾದ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು, ಆತಂಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕ್ರಮವು ಎನ್‌ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರದ ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಜಾತ್ಯತೀತ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಗಳಿಗೆ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವರ್ಷದ ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ವಿದೇಶಿ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದ ಎಫ್​​ಸಿಆರ್​ಎ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪೂರ್ವನಿರ್ಧರಿತ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು.

ನಂಬಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಾಗ, ನಿಯಮಗಳು ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆ (ನಿಯಂತ್ರಣ) ಕಾಯ್ದೆ (ಎಫ್‌ಸಿಆರ್‌ಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಗೆ ಅರ್ಹವಾದ ಹಲವಾರು ವರ್ಗಗಳಿಂದ ಮತಾಂತರವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೊರಗಿಡುತ್ತವೆ.

ಈ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ 25ರಂದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ FCRA ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ 2026 ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಸಂಸತ್ತಿನ ಮಳೆಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಚರ್ಚೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮುದಾಯವು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ ಎಂದು ರಿಯೊ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ (ಎನ್‌ಬಿಸಿಸಿ) ಮತ್ತು ಕೊಹಿಮಾದ ಬಿಷಪ್ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಚರ್ಚ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ದತ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ತೊಂದರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೆಂದು ರಿಯೊ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 9ರಂದು ಎನ್‌ಬಿಸಿಸಿ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಕೊಹಿಮಾದ ಬಿಷಪ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದರು. ಚರ್ಚ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೇಕಡಾ 90ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ರಿಯೊ, ರಾಜ್ಯದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ, ಜೀವನೋಪಾಯ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್‌ಗಳು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅನೇಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಮಾನವೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೂರದ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು, ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಾಯದಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಎಂ ರಿಯೊ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಠಿಣ ಎಫ್​ಸಿಆರ್​ಎ ನಿಯಂತ್ರಕ ಮತ್ತು ಅನುಸರಣೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚುಗಳು ಮತ್ತು ದತ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಣನೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹೊರೆಗಳನ್ನು ಹೇರಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಈಗಿರುವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೆ, ಈ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಜಟಿಲವಾಗಬಹುದು. ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಲ್ಯಾಣ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ದೂರದ ಮತ್ತು ವಂಚಿತ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಸೀಮಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಣ್ಣ ತಳಮಟ್ಟದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ರಿಯೊ ಹೇಳಿದರು.

ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತಾಂತರಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಂಘಟನೆಗಳ FCRA ನವೀಕರಣ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ನವೀಕರಣ ನಿರಾಕರಿಸಲಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ, ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರಿಯೊ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ನಿಜವಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಚರ್ಚ್‌ಗಳ ಮಾನವೀಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ ರಿಯೊ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು, ವಿಪತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಚರ್ಚ್‌ಗಳು 150 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮುದಾಯದೊಂದಿಗಿನ ಅದರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ರಿಯೊ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

UNION HOME MINISTER AMIT SHAH
NAGALAND CM NEIPHIU RIO
FCRA
ಎಫ್​ಸಿಆರ್​​​ಎ ಮಸೂದೆ
FCRA AMENDMENTS

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