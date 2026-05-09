ಐತಿಹಾಸಿಕ ರೈಟರ್ಸ್ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತದೆಯೇ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಸಚಿವಾಲಯ?: ಇದರ ಪರಂಪರೆಯ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ರೈಟರ್ಸ್ ಕಟ್ಟಡ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಸಚಿವಾಲಯವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
Published : May 9, 2026 at 7:19 PM IST
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ(ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮಸುಕಾದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ರೈಟರ್ಸ್ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ದನೆಯ ಗೋಡೆಗಳು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಬಿಬಿಡಿ ಬಾಗ್ನ ಗದ್ದಲದ ನಡುವೆ, ಆ ವಿಶಾಲವಾದ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯವು ನಿಂತಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಕಿಟಕಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಬರುವ ತಂಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದ ಪರಿಮಳ ಪಸರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ, ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘರ್ಷಗಳು. ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಈ 'ಮಹಾಕರಣ್' (ಸಚಿವಾಲಯ) ಮೂಕ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ.
ಮತ್ತೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಲು ಸಜ್ಜುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಮಹಾಕರಣ್: ರಾಜಕೀಯ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ, ಈ ಸ್ಥಳದಿಂದಲೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ್ಯದ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರವು ಮಹಾಕರಣ್ ಅನ್ನು ಪುನಃ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ (ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ) ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಯಾವ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣದ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಬಹುದು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ವಿವರವಾದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ನಬನ್ನಾ vs ರೈಟರ್ಸ್ ಕಟ್ಟಡಗಳು: ಕಟ್ಟಡದ ನವೀಕರಣವು ಈ ಚರ್ಚೆಯ ಏಕೈಕ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯ ವೀಕ್ಷಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮಹಾಕರನ್ಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಕ್ರಮವು ಆಳವಾದ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ನಬನ್ನಾ ಬಂಗಾಳದ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತ್ತು. ಆದರೂ, ನಬನ್ನಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದರ ಮೂಲದಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ಆಧುನಿಕ ಆಡಳಿತ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಇತಿಹಾಸದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅನುರಣನ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ನೆನಪುಗಳ ಪದರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ರೈಟರ್ಸ್ ಕಟ್ಟಡವು ಬಂಗಾಳದ ರಾಜಕೀಯ ಗುರುತಿನ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರದವರೆಗೆ: ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಈ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ "ಬರಹಗಾರರು(ರೈಟರ್ಸ್)" ಅಥವಾ ಗುಮಾಸ್ತರಿಗೆ ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಲು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ಥಾಮಸ್ ಲಿಯಾನ್ ಅವರ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಯೋಜನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 1777 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಹಳೆಯ ಫೋರ್ಟ್ ವಿಲಿಯಂ ಬಳಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ರಚನೆಯು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬಂಗಾಳದ ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿತು. ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಬಿಸ್ವಜಿತ್ ದೇ ಗಮನಿಸಿದಂತೆ, "ರೈಟರ್ಸ್ ಕಟ್ಟಡವು ಕೇವಲ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲ; ಇದು ಬಂಗಾಳದ ಆಡಳಿತ ಸ್ಮರಣೆಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ."
ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ, ಈ ಕಟ್ಟಡವು ಕೇವಲ ಆಡಳಿತ ಕಚೇರಿಯಾಗಿ ಸೀಮಿತವಾಯಿತು. ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಬಲ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ, ಹಲವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಹಾಕರಣ್ದ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳಿಂದಲೇ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಗಾಳದ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘರ್ಷಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳವಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳು ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಟ್ಟಡದ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿವೆ.
ಬೆನೋಯ್, ಬಾದಲ್, ದಿನೇಶ್ ಅವರ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಇತಿಹಾಸ: ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಈ ಕಟ್ಟಡವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಭಾವನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದಂತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. 1930 ಡಿಸೆಂಬರ್ 8 ರಂದು, ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳಾದ ಬೆನೋಯ್ ಬಸು, ಬಾದಲ್ ಗುಪ್ತಾ ಮತ್ತು ದಿನೇಶ್ ಗುಪ್ತಾರೈಟರ್ಸ್ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಅವರ ಗುರಿ ಕುಖ್ಯಾತ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಂಪ್ಸನ್. ಆ ಐತಿಹಾಸಿಕ "ವೆರಾಂಡಾ ಕದನ" ಇಂದಿಗೂ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿರೋಧಿ ಚಳವಳಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಬಂಗಾಳದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಘನತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅನೇಕರಿಗೆ, ಮಹಾಕರಣ್ಕ್ಕೆ ಮರಳುವುದು ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಮರಳಿದಂತೆಯೇ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ರಾಜಕೀಯ ಸಂದೇಶ: ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ರಾಜಕೀಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಹಾಕರಣ್ಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರೆ, ಅದು "ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಮರಳುವ" ಪ್ರಬಲ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಇದು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಸಂದೇಶಗಳ ಏಕಕಾಲಿಕ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ: ಒಂದೆಡೆ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಯುಗದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ; ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಬಂಗಾಳದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆಡಳಿತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ.
ತಲುಪಲು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ದಕ್ಷತೆ: ಸಾಂಕೇತಿಕತೆಯ ಹೊರತಾಗಿ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರಿಗಣನೆಗಳೂ ಇವೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಅದರ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನದಿಂದಾಗಿ, ಮಹಾಕಾರಣ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದ ಜನರಿಗೆ - ಬಿ.ಬಿ.ಡಿ. ಬಾಗ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಮೆಟ್ರೋ, ಬಸ್ಗಳು, ಟ್ರಾಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ರೈಲುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾರಿಗೆ ವಿಧಾನಕ್ಕೂ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಪರ್ಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನಬನ್ನಾವನ್ನು ತಲುಪಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಮಹಾಕಾರಣ್ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ನವೀಕರಣ: ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲು: ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸವಾಲುಗಳು ಅಷ್ಟೇನೂ ಸಣ್ಣದಲ್ಲ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬಳಕೆಯಾಗದ ಕಾರಣ, ಕಟ್ಟಡದ ಹಲವಾರು ವಿಭಾಗಗಳು ನವೀಕರಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ 4 ಬಾರಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಚನಾತ್ಮಕ ಸಮಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಭದ್ರತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ: ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಹಾಕರಣ್ ಸಂಕೀರ್ಣವು ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಆಡಳಿತದ ಒಂದು ವಿಭಾಗವು ಮಹಾಕರಣ್ ಸಂಕೀರ್ಣಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇದು ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪುನರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ, ಆವರಣಕ್ಕೆ ದೈನಂದಿನ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಭೇಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಖಚಿತ.
ಹಳೆಯ ವಿಳಾಸ: ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಹು ಸುತ್ತಿನ ವರದಿಗಳು, ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ ನಂತರವೇ ನಿರ್ಣಾಯಕ ನೀಲನಕ್ಷೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಖಚಿತ. ಏಕೆಂದರೆ ರೈಟರ್ಸ್ ಕಟ್ಟಡವು ಕೇವಲ ಹಳೆಯ ರಚನೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬಂಗಾಳದ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಮರಣೆ, ಆಡಳಿತ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಭಾವನೆಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ.
ಹೀಗಾಗಿ, ಈಗ ಉಳಿದಿರುವ ಏಕೈಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂಗಾಳವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೆಂಪು ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳಿಂದ ಆಳಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಅಥವಾ ಮಹಾಕರಣ್ಗೆ ಮರಳುವ ಕನಸು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಕೇತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕಾಲವೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
