ಚರ್ಚ್ ಸಮಾಧಿಯ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಅಪರಿಚಿತ ವಸ್ತು ಏನು?: ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲು
ಕೇರಳಂನ ಚರ್ಚ್ ಸಮಾಧಿಯ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತ ವಸ್ತುವೊಂದು ಸಿಕ್ಕು ಭಾರಿ ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ನಿಜ ಸತ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ.
Published : June 20, 2026 at 5:41 PM IST
ಕಣ್ಣೂರು (ಕೇರಳಂ): ಇಲ್ಲಿನ ವಾಣಿಯಪ್ಪರ್ ಚರ್ಚ್ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿನ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಅಪರಿಚಿತ ವಸ್ತುವಿನ ನಿಗೂಢತೆ ಕೊನೆಗೂ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಚಾಪೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಟ್ಟ ವಸ್ತು 2006- 2015ರಲ್ಲಿ ಹೂತಿಟ್ಟ ಶವಗಳು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
ಶವ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೂತಿಟ್ಟ ಶವಗಳು ಇವಾಗಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸ್ಮಶಾನ ನವೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಈ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ. 2006 ಮತ್ತು 2015 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಶವಗಳನ್ನು ಹೂತಿಟ್ಟ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬೆನ್ನಿ ಥಾಮಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ನಿಗೂಢ ವಸ್ತು ಪ್ರಕರಣ?: ಈ ತಿಂಗಳ 13 ರಂದು ಪ್ಯಾರಿಷಿಯನ್ ಒಬ್ಬರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ತೆರೆದಾಗ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಸುತ್ತಿದ ವಸ್ತು ಇರುವುದನ್ನು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಗಮನಿಸಿದರು. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಚರಣೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶವಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಹೂಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಹೊಸ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಇಡುವ ಮೊದಲು ಹಳೆಯ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕ ಈ ಆಕೃತಿಯು ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಚರ್ಚ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿಯ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ವಸ್ತುವಿನ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಈ ವಿಷಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. ಈ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ 2015 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 2007 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಹಳೆಯ ಚರ್ಚ್ ದಾಖಲೆಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ.
ಸುಮಾರು ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಸಮಾಧಿಯೊಳಗೆ ಕಂಡುಬಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಟ್ಟ ವಸ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಯಾರೋ ಬೇರೆಡೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಮಶಾನದೊಳಗೆ ಅತಿಕ್ರಮಣ ದೇಹವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೂತಿಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕರಿಕೊಟ್ಟಕರಿ ಪೊಲೀಸರು ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 2019 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನ ನವೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಂಡುಕೊಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯು ದಾಖಲಾದ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಶವಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ಸುತ್ತಿ ಹೂಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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