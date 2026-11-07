ಈ ದೇವಾಲಯ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ತೆರೆಯುತ್ತೆ, 5 ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ದರ್ಶನ: ಎಲ್ಲಿದೆ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ?
ಈ ದೇವಾಲಯ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತಿರುವ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ 5 ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ?.
Published : November 7, 2026 at 4:30 PM IST
ವಾರಾಣಸಿ (ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ): ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯ ನಗರಿ ಕಾಶಿ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಹೇಗೆ ವಿಸ್ಮಯಗೊಳಿಸುತ್ತವೆಯೋ? ಹಾಗೆಯೇ, ಇಲ್ಲಿನ ದೇವಾಲಯವೊಂದು ಪವಾಡ ಮತ್ತು ರಹಸ್ಯದಿಂದ ಭಕ್ತರು, ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಹೌದು, ಈ ದೇವಾಲಯ 364 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ದಿನ ಮಾತ್ರ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ 5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲವಷ್ಟೇ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದರ್ಶನದ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಮುಚ್ಚಿರುವ ಈ ದೇವಾಲಯವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವದ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೂ ಹೊಂದಿದೆ.
ಬನಾರಸ್ನ ಚೌಕ್ ಪ್ರದೇಶದ ಸುಡಿಯಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಾಲಯವಿದೆ. ಇದು ಆಯುರ್ವೇದದ ದೇವತೆ ಭಗವಾನ್ ಧನ್ವಂತರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ದೇಶದ ಏಕೈಕ ದೇಗುಲ. 'ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ'ದ ವೇಳೆ ಅಮೃತ ಬಟ್ಟಲನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರ ಧನ್ವಂತರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ತಿನಿಸು ಅಥವಾ ಹಣ್ಣುಗಳ ಬದಲಾಗಿ, ಹಿಮಾಲಯದಿಂದ ತಂದ ಅಪರೂಪದ ಔಷಧೀಯ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಾವಾಗ ತೆಗೆಯುತ್ತೆ ದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲು?: ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ 5 ತಾಸು ಮಾತ್ರ ಈ ದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವರ್ಷವಿಡೀ ಕಾಡುವ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಧಾಂತೆರಸ್ (ಧನ್ವಂತರಿಯ ಜಯಂತಿ) ದಿನದಂದು, ಸಂಜೆ 4 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9 ರವರೆಗೆ ಈ ದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ.
ಈ ದೇವಾಲಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯ ಉತ್ಪಲ್ ಕುಮಾರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನದ ವೇಳೆ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವು ಧನ್ವಂತರಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಮೃತದ ಬಟ್ಟಲನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅವತರಿಸಿದನು. ಧನ್ವಂತರಿಯನ್ನು ಆಯುರ್ವೇದದ ದೇವತೆಯೆಂದು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಗವಾನ್ ಧನ್ವಂತರಿಯ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜಗತ್ತಿನ ಏಕೈಕ ದೇವಾಲಯ ಇದಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
3 ಶತಮಾನಗಳ ಇತಿಹಾಸ: ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಏಕೈಕ ಧನ್ವಂತರಿ ದೇವಾಲಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಧನ ತ್ರಯೋದಶಿ ದಿನದಂದು ಮಾತ್ರ ದೇವಾಲಯವನ್ನು 5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ವೈದ್ಯ ಕುಟುಂಬವೊಂದು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 300 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ದೇವಾಲಯಕ್ಕಿದೆ. ವೈದ್ಯರ ಕುಟುಂಬದ 8ನೇ ತಲೆಮಾರು ಸದ್ಯ ದೇವಾಲಯದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಔಷಧೀಯ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನೇ 'ಪ್ರಸಾದ'ವಾಗಿ ಭಗವಾನ್ ಧನ್ವಂತರಿಗೆ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದೇ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುವ ಜನರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಗುಣಮುಖರಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯ ಉತ್ಪಲ್ ಕುಮಾರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ವಿಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆದರೂ ಆಯುರ್ವೇದ ಜೀವಂತ: "ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿಯೇ ಭಗವಾನ್ ಧನ್ವಂತರಿ ಅಮೃತದ ಕಲಶ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾದರು ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೈದ್ಯರ ಕುಟುಂಬವೊಂದು ದೇವಾಲಯದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಮೇಲೆ ಬೇರೂರಿರುವ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಪರಂಪರೆಯು ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ಈ ಯುಗದಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ಆಯುರ್ವೇದದಂತಹ ಪ್ರಾಚೀನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಜನರ ಅಚಲ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಇದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಜಿತೇಂದ್ರಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಎಂಬ ಸಂತರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
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