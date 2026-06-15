ಅಜ್ಜಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾಲಕ 'ನಿಗೂಢ' ಸಾವು: ನರಬಲಿ ಶಂಕೆ
ಅಜ್ಜಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾಲಕ 'ನಿಗೂಢ'ವಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯರು ನರಬಲಿ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 15, 2026 at 4:03 PM IST
ವೆಲ್ಲೂರು (ತಮಿಳುನಾಡು): ಅಜ್ಜಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 6 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನ ನಿಗೂಢ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಮೃತ ಬಾಲಕನ ತಲೆಯು ಪುಡಿಪುಡಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ದೇಹದ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ಗಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ: ವೆಲ್ಲೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೆರಾನಂಬಟ್ಟು ಬಳಿಯ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜೇಶ್ ಮತ್ತು ಆಶಾ ದಂಪತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮುಗಿಲ್ ಮೃತ ಬಾಲಕ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಯು ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಹಿರಿಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತಿರುಪ್ಪೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಮುಗಿಲನ್ ಪೆರಾನಂಬಟ್ಟುವಿನಲ್ಲಿ ಆಶಾಳ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ದಂಪತಿಯ ರಾಜಿ ಬಳಿಕ 40 ದಿನಗಳಿಂದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿಯ ಆಚಾರ್ಯ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಜೇಶ್ನ ತಾಯಿ ವಿಜಯಾ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ. ಇಂದು ಹಠಾತ್ತನೆ ವಿಜಯಾ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬಾಲಕನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಆಗಿರುವ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು, ಬಾಲಕನ ಶವವನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ವೆಲ್ಲೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಮಾಚಾರದಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಅಜ್ಜಿ - ಮಗಳು: ಬಾಲಕ ಮುಗಿಲನ್ ಸಾವಿನ ಬಳಿಕವೇ ವಿಜಯಾ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು. ಮೃತ ಬಾಲಕನ ಅಜ್ಜಿ ವಿಜಯಾ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಮಗಳು ರೇವತಿ ಎನ್ನುವವರು ವಾಮಾಚಾರದಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಈಗ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಬಾಲಕನನ್ನು ಬಲಿ ನೀಡಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಶಂಕೆ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಬಂತೆ ಮನೆಯು ಮಾಂತ್ರಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. ಮಹಿಳೆಯರು ಅಂತಹ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಾವಿಗೆ ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಬಾಲಕನ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೆಲ್ಪಟ್ಟಿ ಪೊಲೀಸರು ವಿಜಯಾ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ರೇವತಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು, "ಬಾಲಕನ ಶವವನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ವೆಲ್ಲೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಅದುಕ್ಕಂಪರೈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರವಾದ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿ ಬಂದ ನಂತರವೇ ಬಾಲಕನ ಸಾವಿಗೆ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣ ತಿಳಿದುಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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