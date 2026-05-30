ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಿಯೋಗ: ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತು

ಹ್ಲೈಂಗ್​ ಅವರು ಜೂನ್​ 1ರ ಸೋಮವಾರ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.

ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯು ಮಿನ್ ಆಂಗ್ ಹ್ಲೈಂಗ್ (ANI)
By PTI

Published : May 30, 2026 at 2:51 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯು ಮಿನ್ ಆಂಗ್ ಹ್ಲೈಂಗ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಐದು ದಿನಗಳ ಅವರ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ, ಸಂಪರ್ಕ, ಗಡಿ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದಿರುವ ಅವರು ಗಯಾದ ಬೌದ್ಧ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಯುನೆಸ್ಕೋ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣ ಮಹಾಬೋಧಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಸಂಜೆ ದೆಹಲಿಯತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ರಣದೀರ್​ ಜೈಸ್ವಾಲ್​, ಬೋಧಗಯಾಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದಿರುವ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯು ಮಿನ್​ ಆಂಗ್​ ಹ್ಲೈಂಗ್​ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಅವರ ಈ ಭೇಟಿಯು ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಬಲವಾದ ಸಂಬಂಧ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕತೆ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.

ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಬಿಹಾರ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಸೈಯದ್ ಅತಾ ಹಸ್ನೈನ್ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್​ ಸಂಸತ್ತಿನ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಎರಡು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಆಂಗ್ ಹ್ಲೈಂಗ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

2021ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 1ರಂದು ದಂಗೆಯ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಜುಂಟಾ ವಿರುದ್ಧ ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ನಂತರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್​ ನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಆಂಗ್ ಹ್ಲೈಂಗ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಕೀರ್ತಿ ವರ್ಧನ್ ಸಿಂಗ್ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಸಂಪುಟ ಸಚಿವರು, ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದ ನಾಯಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಉನ್ನತಮಟ್ಟದ ನಿಯೋಗ ಕೂಡಾ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದೆ.

ಹ್ಲೈಂಗ್​ ಅವರು ಜೂನ್​ 1 ರ ಸೋಮವಾರ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ನಾಕರಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಉದ್ಯಮಿಗಳ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್​​ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜೂನ್​ 2ರಂದು ಮುಂಬೈಗೆ ತೆರಳಲಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

