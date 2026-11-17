ಇಬ್ಬರು ಅತ್ಯಾಚಾರಿ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಜಾಮೀನು: ಆಘಾತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಬಿಲ್ಕಿಸ್ ಬಾನೊ
ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರಿ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಬಿಲ್ಕಿಸ್ ಬಾನೊ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 17, 2026 at 4:17 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: 2002ರ ಗುಜರಾತ್ ಗಲಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಅಪರಾಧಿಗಳ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿ, ಜಾಮೀನು ನೀಡಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಬಿಲ್ಕಿಸ್ ಬಾನೊ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ತೀವ್ರ ಆಘಾತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಸದೇ, ತಮ್ಮ ವಾದವನ್ನು ಆಲಿಸದೆಯೇ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಎರಡನೇ ಸಲ. ಇದನ್ನು ನನಗೆ ಈಗಲೂ ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮರುಪ್ರಶ್ನಿಸುವೆ ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ವಕೀಲರಾದ ಶೋಭಾ ಗುಪ್ತಾ ಅವರ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪೈಶಾಚಿಕ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ನಿರ್ಧಾರವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯಿತು. ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಇಂತಹ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು ನನಗೆ ಆಘಾತ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಮಗಳು, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ, ನನ್ನ ಮನೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಮೇಲಿನ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಕಸಿದುಕೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ಕೇವಲ 19 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. ಅಂದಿನಿಂದ ಕಳೆದ 24 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನನಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲೆಡೆಯ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ಪಡೆಯಲು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವೆ': ತೀರ್ಪಿನ ಕುರಿತು ತೀವ್ರ ವೇದನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಅವರು, "ನನಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನನಗಾಗಿ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಭಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನ್ಯಾಯದ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆತಂಕ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ನನಗೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ತಂದೊಡ್ಡಿದವರ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕೋರ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿತು? ಅವರು ನನಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೂ ನೀಡದೆ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡರು? ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ಏಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾನು ಈ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಹೋರಾಡಲೇಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ, ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಈ ಭಯ ಮತ್ತು ಗಾಯಗಳ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕಲು ಅರ್ಹರಲ್ಲದ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಮಗಳು ಸಲೇಹಾಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅವಳಿಗೆ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕಿತ್ತು. ಅವಳ ನೆನಪುಗಳು ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಬಾನೋ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾಮೀನು ಪಡೆದ ಇಬ್ಬರು ಅಪರಾಧಿಗಳು: ಅಪರಾಧಿಗಳಾದ ಬಿಪಿನ್ಚಂದ್ರ ಕನ್ಹಯ್ಯಾಲಾಲ್ ಜೋಶಿ ಆಲಿಯಾಸ್ ಲಾಲಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರದೀಪ್ ರಮಣ್ಲಾಲ್ ಮೋಧಿಯಾ ಅವರು ತಮಗೆ ವಿಧಿಸಲಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಜಾಮೀನು ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಎಂ.ಎಂ. ಸುಂದರೇಶ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ಬಿ. ವರಾಲೆ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠವು, ಅಪರಾಧಿಗಳ 17 ವರ್ಷ ಜೈಲುವಾಸ, ಮೇಲ್ಮನವಿದಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ತೀವ್ರ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅಂಶದ ಆಧಾರದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿ, ಜಾಮೀನು ನೀಡಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಈ ಇಬ್ಬರು ಅಪರಾಧಿಗಳ ಮನವಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಜೀವಾವಧಿ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿತ್ತು.
ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ?: 2002ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಧ್ರಾ ರೈಲು ದಹನ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಕೋಮು ಗಲಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣ ಇದಾಗಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐದು ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದ ಬಿಲ್ಕಿಸ್ ಬಾನೊ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ, ಅವರ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಮಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕುಟುಂಬದ ಹಲವು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 20 ಆರೋಪಿಗಳ ಪೈಕಿ 11 ಮಂದಿಯನ್ನು ದೋಷಿಗಳು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿ 2008 ರಲ್ಲಿ, ಮುಂಬೈನ ವಿಶೇಷ ಸಿಬಿಐ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಜೀವಾವಧಿ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ, 2022 ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಸರ್ಕಾರವು 11 ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕಡಿತ ನೀಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, 2024ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ 11 ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಮರು ಬಂಧಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು.
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