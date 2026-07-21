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ತಂದೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದೇಣಿಗೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ₹7 ಲಕ್ಷ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಕೇಳಿದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು

ದಕ್ಷಿಣದ ಕಾಶಿ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ತೆಲಂಗಾಣದ ವೇಮುಲವಾಡದ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗೆ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

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ತೆಲಂಗಾಣದ ವೇಮುಲವಾಡದ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 21, 2026 at 3:47 PM IST

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ವೇಮುಲವಾಡ(ತೆಲಂಗಾಣ): ಏಳು ಮಂದಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಆ ದಂಪತಿ ಬದುಕಿನ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲಂಗಾಣದ ವೇಮುಲವಾಡದ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಭಕ್ತರಾಗಿರುವ ಅವರು, ತಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಸಿರಿಸಿಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ದೇಗುಲವೊಂದರ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗೆ ದೇಣಿಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ವೃದ್ಧರಾದ ರಾಜಣ್ಣ 7,01,116 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ದೇಣಿಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಹಣ ಪಡೆದು ರಸೀದಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ರಾಜಣ್ಣ ಅವರ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಈ ದೇಣಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಟ್ರಸ್ಟ್​​ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

"ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣವನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಆ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ" ಎಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ದೇಗುಲದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ದಂಪತಿಯ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ದೇವರಿಗೆ ದಾನ ಅರ್ಪಿಸಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಕಡೆಗೆ ಅಸಹಾಯಕರಾದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ದಾರಿಕಾಣದೆ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ದಾರೆ.

ದೇಗುಲದ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶರ್ಮಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ದಂಪತಿಗಳ ಪೂರ್ಣ ಸಮ್ಮತಿಯಿಂದ ರಾಜಣ್ಣ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ 7,01,116 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ದೇಣಿಗೆಯಾಗಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ರಸೀದಿಯನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ನಂತರ ಅವರ ಪುತ್ರಿಯರು ಬಂದು ಆ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿದರು. ಒಮ್ಮೆ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದೇವಾಲಯದ ನಿಯಮಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶಿ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ವೇಮುಲವಾಡದ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು (ರಾಜಣ್ಣ ದೇವಾಲಯ) ಯಾದಾದ್ರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರ ಬಹುಕಾಲದ ಆಶಯವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಆ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೇವಾಲಯದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ.

ವೇಮುಲವಾಡ ದೇವಾಲಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸುಮಾರು 548 ಕೋಟಿ ರೂ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಈ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ದೇವಾಲಯದ ವಿಸ್ತರಣಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ನವೆಂಬರ್ 20ರಂದು ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿ, 76 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ದೇವಾಲಯದ ವಿಸ್ತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ದೇವರು ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಮಹಾ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ದೇವಾಲಯವನ್ನು 4 ಎಕರೆಗಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

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