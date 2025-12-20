ದೆಹಲಿ: ಏಳು ವರ್ಷದ ಮಗಳ ಮುಂದೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕನ ಮೇಲೆ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪೈಲಟ್ ಹಲ್ಲೆ
ಪೈಲಟ್ ವರ್ತನೆ ಕುರಿತು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ದೆಹಲಿಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಟರ್ಮಿನಲ್ 1ರಲ್ಲಿ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಪೈಲಟ್, ಪ್ರಯಾಣಿಕನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಈ ಘಟನೆಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಉದ್ಯೋಗಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ವಜಾ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಏನಿದು ಘಟನೆ: ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಅಂಕಿತ್ ದಿವಾನ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಮಗು ಹಾಗೂ ಏಳು ವರ್ಷದ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದಿವಾನ್ ಕುಟುಂಬ ವಿಶೇಷ ಸಹಾಯದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಳಸುವ ಭದ್ರತಾ ಮಾರ್ಗದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸರದಿ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಶಿಕ್ಷಿತರು ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು. ಇದರರಿಂದಾಗಿ ಪೈಲಟ್ ವಿಜೇಂದರ್ ಸೆಜ್ವಾಲ್ ಹಾಗೂ ದಿವಾನ್ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದದ ಬಿಸಿ ಏರಿ ಅದು ಹಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿತ್ತು.
AIX Pilot, Capt. Vijender Sejwal pic.twitter.com/Ntp1pnDgdb— Ankit Dewan (@ankitdewan) December 19, 2025
ಮಗಳು, ಕುಟುಂಬದ ಎದುರೇ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಪೈಲಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಜೇಂದರ್ ಸೆಜ್ವಾಲ್ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದಿವಾನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೈಲಟ್ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ವಿಮಾನ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಸದಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲಾಯಿತು ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Here is a short video of Capt. Virender Sejwal looking at me lying on the floor, covered in blood, and probably realising the gravity of the situation for the first time.— Ankit Dewan (@ankitdewan) December 20, 2025
And a few more things that I did not mention in my earlier post:
🔸 My wife kept requesting for first aid.… https://t.co/CXlrqchhxC pic.twitter.com/x49XtWvfpE
ಈ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಹಲ್ಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಇದೀಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ರಜೆ ಕೂಡ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ವಿಮಾನಯಾನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ನಡವಳಿಕೆ ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುವ ಅವರು, ಭದ್ರತಾ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದು, ಡಿಜಿಸಿಎ ಮತ್ತು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಂತಹ ಪೈಲಟ್ಗಳಿಗೆ ಹಾರಲು ಹೇಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದವರು, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರುವಾಗ ನೂರಾರು ಜನರ ಜೀವದ ಕುರಿತು ಹೇಗೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
@ankitdewan We profoundly regret this incident at Delhi Airport, involving one of our employees who was traveling as a passenger on another airline. We extend our heartfelt empathy for the distress it has caused, and strongly condemn such behaviour. The concerned employee has…— Air India Express (@AirIndiaX) December 19, 2025
ಜೊತೆಗೆ ದೆಹಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದು, ದೆಹಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಗುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇದು ಭದ್ರತೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರವಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಘಟನೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿರುವ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಇಂತಹ ನಡುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಬಲವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಉದ್ಯೋಗಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
