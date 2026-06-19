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ಈ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಮ್ಯಾನ್​ ತೋಟದಲ್ಲಿದೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 92 ವಿಧದ ಮಾವಿನ ತಳಿ

ರೈತ ವಿಕಾಸ್ ಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಮನುಷ್ಯ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

muzaffarpur-mango-man-left-his-job-worth-lakhs-and-growing-92-varieties-of-mangoes-in-orchard
ಈ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಮ್ಯಾನ್​ ತೋಟದಲ್ಲಿದೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 92 ವಿಧದ ಮಾವಿನ ತಳಿ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 19, 2026 at 4:40 PM IST

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ಮುಜಫರ್​ಪುರ್ (ಬಿಹಾರ): ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಎಂದರೆ 10 ಅಥವಾ 20 ತಳಿಯ ಮಾವಿನ ಮರಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ, ಬಿಹಾರದ ಮುಜಫರ್​ಪುರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾರ್ವಾನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ನಲ್ಲಿರುವ ರಕ್ಸಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 92 ಬಗೆಯ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳಿವೆ. ಮಾವಿನ ಮನುಷ್ಯ ಎಂದು ಈಗ ಕರೆಯುವ ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತ ವಿಕಾಸ್ ಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಶ್ರಮದ ಫಲವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ತೋಟ ಇದಾಗಿದೆ.

ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು: ವಿಕಾಸ್​ ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್​ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಂತಹ ದೇಶಗಳ ಹಲವಾರು ಅಪರೂಪದ ಮಾವಿನ ಪ್ರಭೇದಗಳಿವೆ. ಈ ತೋಟದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಒಂದೇ ಮರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಬಗೆಯ ಮಾವಿರುವುದಾಗಿದೆ.

muzaffarpur-mango-man-left-his-job-worth-lakhs-and-growing-92-varieties-of-mangoes-in-orchard
ಈ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಮ್ಯಾನ್​ ತೋಟದಲ್ಲಿದೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 92 ವಿಧದ ಮಾವಿನ ತಳಿ (ETV BHARAT)

ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಸಾಹ: ವಿಕಾಸ್ ಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್​ಗೆ ಕೃಷಿ ಕೇವಲ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅದೊಂದು ಉತ್ಸಾಹ. ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬೆಳೆದವರು. ತಂದೆ ಮತ್ತು ಅಜ್ಜ ಕೂಡ ರೈತರು. ಕೃಷಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿದೆ. ನಾನು ಓದುತ್ತಿರುವಾಗಲೂ ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯುನಿಸೆಫ್ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಕೃಷಿ ತಜ್ಞರು: ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ವಿಕಾಸ್ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಅವರು, ಬಿಹಾರ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಯುನಿಸೆಫ್ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದರು.

muzaffarpur-mango-man-left-his-job-worth-lakhs-and-growing-92-varieties-of-mangoes-in-orchard
ಈ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಮ್ಯಾನ್​ ತೋಟದಲ್ಲಿದೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 92 ವಿಧದ ಮಾವಿನ ತಳಿ (ETV BHARAT)

ಕೃಷಿ ತಜ್ಞರಾಗುವ ನಿರ್ಧಾರ: ರೈತರು ಎದುರಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲುಗಳೆಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಸ್ಯಗಳ ಅಲಭ್ಯತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಕಾಸ್ ಕುಮಾರ್ ಬಲು ಬೇಗನೇ ಅರಿತುಕೊಂಡರು. ಅನೇಕ ರೈತರು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರಿತು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ರೈತರು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಸಿಗಳು ಅಥವಾ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನನಗೆ ಈ ಆಲೋಚನೆ ಹೊಳೆಯಿತು. ರೈತರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಒಂದು ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಏಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದರು.

muzaffarpur-mango-man-left-his-job-worth-lakhs-and-growing-92-varieties-of-mangoes-in-orchard
ಈ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಮ್ಯಾನ್​ ತೋಟದಲ್ಲಿದೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 92 ವಿಧದ ಮಾವಿನ ತಳಿ (ETV BHARAT)

ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಅವರು 2014ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ತಳಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಸಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಕ್ರಮೇಣ, ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಫಲ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ತೋಟವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡರು.

muzaffarpur-mango-man-left-his-job-worth-lakhs-and-growing-92-varieties-of-mangoes-in-orchard
ಈ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಮ್ಯಾನ್​ ತೋಟದಲ್ಲಿದೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 92 ವಿಧದ ಮಾವಿನ ತಳಿ (ETV BHARAT)

8.5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ತ್ಯಜಿಸಿದ ವಿಕಾಸ್​: 2023ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿಯೇ ವೃತ್ತಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಅವರು, 8.5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಕೆಲಸವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದರು. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಪರಿಚಯಸ್ಥರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿತು. ಆದರೆ, ವಿಕಾಸ್ ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಮನಸೆಲ್ಲ ಕೃಷಿಯಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ ಅಂತಾರೆ ವಿಕಾಸ್​​ ಕುಮಾರ್​.

muzaffarpur-mango-man-left-his-job-worth-lakhs-and-growing-92-varieties-of-mangoes-in-orchard
ಈ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಮ್ಯಾನ್​ ತೋಟದಲ್ಲಿದೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 92 ವಿಧದ ಮಾವಿನ ತಳಿ (ETV BHARAT)

92 ವಿಧದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು: ಇಂದು, ವಿಕಾಸ್ ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ 92 ವಿಧದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು ಇವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ತಳಿಗಳಾಗಿವೆ. ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಜಪಾನೀಸ್ ಮಿಯಾಝಾಕಿ, ಕೆನ್ಸಿಂಗ್ಟನ್ ಪ್ರೈಡ್, ಅನ್ವರ್ ರಾಟೋಲ್, ಅಟಾಲ್ಫೊ, ಆರ್2ಇ2, ಪಿಕೊ, ಅಲ್ಫೋನ್ಸೊ, ಕ್ಯಾರಿ, ಫೇರ್‌ಚೈಲ್ಡ್, ಮಲ್ಲಿಕಾ, ಅಮ್ರಪಾಲಿ, ನವೋಮಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟಿನ್ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಭೇದಗಳಿವೆ.

ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಸೆನ್ಸೇಷನ್, ಡಂಕನ್, ಕಿಸ್, ಯೆಲ್ಲೋ ಡೈಮಂಡ್, ಗೋಲ್ಡನ್ ಕ್ವೀನ್, ರೆಡ್ ಎಂಪರರ್, ಸನ್‌ರೈಸ್, ಫ್ಲೋರಿಗನ್, ರೋಸಾ, ಸಬ್ರೆ, ನೀಲಂ, ಪೀಚ್ ಮಾವು, ಕಪ್ಪು ಮಾವು, ಕಿಂಗ್ ಮಾವು, ಗೋಲ್ಡ್ ನಗೆಟ್, ಬರ್ಮಾದ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಚೋಕ್ ಅನನ್ ಮುಂತಾದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಭೇದಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಳಿಗಳಿವೆ.

ಒಂದು ಮರ, ಮೂರು ರುಚಿಗಳು: ಈ ಹಣ್ಣಿನ ತೋಟದ ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಎಂದರೆ ಕಸಿ ತಂತ್ರ. ವಿಕಾಸ್ ಹಲವಾರು ಸಸ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ರುಚಿ ಸಂವೇದನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಮರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಮೂರನೇ ಪರಿಮಳ. ಈ ಪ್ರಯೋಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನಸೆಳೆದಿದೆ.

ನೇಪಾಳದವರೆಗೂ ತಲುಪಿದ ಸಸಿಗಳು: ವಿಕಾಸ್ ಮಾವಿನ ಕೃಷಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಯಶಸ್ವಿ ನರ್ಸರಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನೂ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಹಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ದೇಶದ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳ ರೈತರು ಸಸಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ನೆರೆಯ ದೇಶವಾದ ನೇಪಾಳದಿಂದ ಜನರು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅವರ ತೋಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಹಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತೇವೆ. ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ನೇಪಾಳದಿಂದಲೂ ಬರುತ್ತಾರೆ. ರೈತರ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವಿಕಾಸ್​

ತಿಂಗಳಿಗೆ 30,000 ರಿಂದ 40,000ರೂವರೆಗೆ ಆದಾಯ: ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉಪಕ್ರಮವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕಳೆದ ನಂತರ, ಅವರು ತಿಂಗಳಿಗೆ 30,000 ರಿಂದ 40,000 ರೂ ಗಳಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾವಿನ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಗಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.

ಕೃಷಿ ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಮಾದರಿಯಾದ ನರ್ಸರಿ: ರಕ್ಸಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಹಣ್ಣಿನ ತೋಟವು ಕೇವಲ ಕೃಷಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಮೀರಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದೆ. ಇಂದು ಇದು ಕೃಷಿ ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಳು, ಕಸಿ ಮಾಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ರೈತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ಸಾಹ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಧೃಢ ಮನಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ, ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಎರಡು ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವಿಕಾಸ್ ಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

MUZAFFARPUR MANGO MAN
92 VARIETIES OF MANGOES
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