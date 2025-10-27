ಯುಪಿ ಲಖೀಂಪುರ್ ಖೇರಿಯ ಮುಸ್ತಫಾಬಾದ್ ಇನ್ಮುಂದೆ 'ಕಬೀರ್ಧಾಮ್': ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಘೋಷಣೆ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂತ ಅಸಾಂಗ್ ದೇವ್ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಆಯೋಜಿಸಲಾದ 'ಸ್ಮೃತಿ ಪ್ರಕತ್ಯೋತ್ಸವ ಮೇಳ-2025' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯುಪಿ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು.
Published : October 27, 2025 at 7:09 PM IST
ಲಖೀಂಪುರ್ ಖೇರಿ(ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಮುಸ್ತಫಾಬಾದ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ 'ಕಬೀರ್ಧಾಮ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಸ್ತಫಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕಬೀರ್ಧಾಮ್ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಂದು (ಸೋಮವಾರ) ನಡೆದ ಸಂತ ಅಸಂಗ್ ದೇವ್ ಮಹಾರಾಜರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
जनपद लखीमपुर खीरी में आयोजित स्मृति जन्मोत्सव मेला-2025 में... https://t.co/itF0gYjKkx— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 27, 2025
ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಮುಸ್ತಫಾಬಾದ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಬೆಂಗಾವಲು ಪಡೆ ಕಬೀರ್ಧಾಮ್ ಆಶ್ರಮ ಸಂಕೀರ್ಣ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದವರು 'ಜೈ ಕಬೀರ್, ಜೈ ಯೋಗಿ' ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಮೊಳಗಿಸಿದರು. ಇದಾದ ನಂತರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಸಂತ ಅಸಾಂಗ್ ದೇವ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.
2014ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ದೇಶ ತನ್ನ ಗುರುತು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು-ಯೋಗಿ: ಸಭೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ, ದೇಶ ತನ್ನ ಗುರುತನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, 2014ರಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ನಂತರ, ತನ್ನ ಗುರುತನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶ ಹೊಸ ಎತ್ತರ ತಲುಪಿದೆ. ಇಂದು ಭಾರತ ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರ ಮೂರು ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಲವು ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳು: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ದೇಶವು ಬಡವರು, ರೈತರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
500 ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣವು ಮಹಿಳೆಯರ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಪಡಿತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಧಾರ್ಮಿಕ ನಗರಗಳ ಘನತೆಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ: ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಗರಗಳ ಘನತೆಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅಲಹಾಬಾದ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಫೈಜಾಬಾದ್ ಅನ್ನು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಯಿತು. ಈಗ, ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾ ಮುಸ್ತಾಫಾಬಾದ್ ಅನ್ನು 'ಕಬೀರ್ಧಾಮ್' ಆಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಂತ ಕಬೀರ್ ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಏಕತೆ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆಯ ಸಂದೇಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಬೀರ್ಧಾಮ್ ಒಂದು ಸ್ಥಳವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು 'ಸಬ್ಕಾ ಸಾಥ್, ಸಬ್ಕಾ ವಿಕಾಸ್' ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಂತೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟರು.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಇಂದು ಅಪರಾಧ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ. 2014ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
