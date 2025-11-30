'ಮುಸ್ಲಿಮರು ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಕೂಡಾ ಭಯಪಡುವಂತಾಗಿದೆ, ಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ'
Published : November 30, 2025 at 4:16 PM IST
ಭೋಪಾಲ್(ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ): ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಿರುಕುಳದಿಂದಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಕೂಡಾ ಭಯಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಮಿಯತ್ ಉಲಮಾ-ಇ-ಹಿಂದ್ (ಜೆಯುಎಚ್) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೌಲಾನಾ ಮಹಮೂದ್ ಮದನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭೋಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಕೆಣಕಲು ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಗುಂಪು ಹತ್ಯೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಇತರ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಹೀನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅವಮಾನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅನಗತ್ಯವೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.
ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿ ಮತ್ತು ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್ನಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅವರು, ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಕಾನೂನನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸರ್ವೋಚ್ಛ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.
ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿ, ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತಾದ ತೀರ್ಪಿನ ನಂತರ, ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ ಹಲವಾರು ನಿದರ್ಶನಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
'ಜಿಹಾದ್' ಎಂಬ ಪದದ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅವರು, ಇಸ್ಲಾಂನಲ್ಲಿ 'ಜಿಹಾದ್' ಎಂದರೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟ ಎಂದರ್ಥ. ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಇದ್ದಾಗಲೆಲ್ಲ ಜಿಹಾದ್ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದ ಅವರು, "ಲವ್ ಜಿಹಾದ್," "ಲ್ಯಾಂಡ್ ಜಿಹಾದ್," ಮತ್ತು "ಸ್ಪಿಟ್ ಜಿಹಾದ್"ನಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಕೆಣಕಲು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮತಾಂತರ ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ ಮದನಿ, ಅವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದರು. ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನವು ನಮಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ ಮತಾಂತರ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, 'ಘರ್ ವಾಪಸಿ' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರಿಸುವವರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಇಸ್ಲಾಮೋಫೋಬಿಯಾ" ಮತ್ತು "ಮದರಸಾ ರಕ್ಷಣೆ"ಯಿಂದ ಹಿಡಿದು "ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ (UCC)", "ವಕ್ಫ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳು", "ಲವ್ ಜಿಹಾದ್" ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನವರೆಗಿನ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಣಯಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಸಭೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು. ದೇಶಾದ್ಯಂತ 1,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸದಸ್ಯರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
