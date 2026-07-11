ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಅಣಬೆ ಕೃಷಿ: ಇದು ಹೋರಾಟದಿಂದ ಯಶಸ್ಸಿನೆಡೆಗಿನ ಪಯಣ
ಬೆಲ್ಗಾಡಿಯಾ ಪುನರ್ವಸತಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಣಬೆ ಕೃಷಿಯು ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವನವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ.
Published : July 11, 2026 at 7:38 PM IST
ಧನಬಾದ್, ಜಾರ್ಖಂಡ್: ಭೂ ಕುಸಿತ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಪುನರ್ವಸತಿಗೊಂಡ ಜನರಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿರುವ ಬೆಲ್ಗಾಡಿಯಾ ಪುನರ್ವಸತಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ - ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗದಿಂದ ಜರ್ಜರಿತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಬೆಲ್ಗಾಡಿಯಾವು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಸಾಧಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.
ಜಾರ್ಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40 ರಿಂದ 50 ಮಹಿಳೆಯರು ಅಣಬೆ ಕೃಷಿಯ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮತ್ತು ಅಭದ್ರತೆಯ ಆಘಾತದಿಂದ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ಈಗ ಘನತೆಯಿಂದ ಜೀವನೋಪಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬಗಳು ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ.
ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಅಣಬೆ ಉತ್ಪಾದನೆ: ಬೆಲ್ಗಾಡಿಯಾ ಪುನರ್ವಸತಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಈಗ ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವ-ಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಸಂಘಟಿತವಾದ ಸುಮಾರು 40 ರಿಂದ 50 ಮಹಿಳೆಯರು ಅಣಬೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಋತುವಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಅಣಬೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಆಯ್ಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಅಣಬೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಟನ್ ಅಣಬೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕೃಷಿ ವಿಧಾನಗಳ ಬಳಕೆ: ಅಣಬೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಕೇವಲ ಉದ್ಯೋಗವಲ್ಲ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಮಹಿಳೆಯರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಣಬೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ದಿಯೋಘರ್ನ ತಜ್ಞರು ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ನಿತ್ಯ 4- 5 ಕೆಜಿ ಉತ್ಪಾದನೆ: ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನವೂ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಅಣಬೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳವಿದ್ದರೆ, ಈ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪಿನ ಮಹಿಳೆಯರು. ಈ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ, ಉತ್ಪಾದನೆಯು ದಿನಕ್ಕೆ 15 ರಿಂದ 20 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ತಲುಪುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸೀಮಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶದ ಕೊರತೆಯು ಈಗ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ನೇರ ಮಾರಾಟ: ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಅಣಬೆಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯರು ತಾಜಾ ಅಣಬೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ಪನ್ನದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ತಾಜಾತನದಿಂದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಆದಾಯವೂ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆ: ಅಣಬೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಈ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಲ್ಲ. ನಿತ್ಯವೂ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮನೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಣಬೆ ಕೃಷಿಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಲನಿಯೇ ಇಮೇಜ್ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಅಣಬೆ: ಬೆಲ್ಗಾಡಿಯಾ ಪುನರ್ವಸತಿ ವಸಾಹತು ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಆತಂಕಗಳು ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ವಸತಿ, ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಜೀವನವನ್ನು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಘನತೆಯಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ: ಬೆಲ್ಗಾಡಿಯಾದ ಕಥೆ ಕೇವಲ ಅಣಬೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಹೋರಾಟದಿಂದ ಯಶಸ್ಸಿನೆಡೆಗಿನ ಪಯಣ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭೂ ಕುಸಿತದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರು ಈಗ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ 'ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ' ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ನಿಜ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆಧುನಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಪ್ರವೇಶ, ದೊಡ್ಡ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ, ಬೆಲ್ಗಾಡಿಯಾದ ಅಣಬೆಗಳು ಧನ್ಬಾದ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವಾಗುವತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಅವಕಾಶಗಳು, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ದೃಢಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ, ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಸಹ ಯಶಸ್ಸಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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