ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ಗಳ ದರ್ಬಾರ್: ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೊಕಾಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಡಾನ್ಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : November 4, 2025 at 7:49 PM IST
ಪಾಟ್ನಾ (ಬಿಹಾರ) : ಇಲ್ಲಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಬಲಾಢ್ಯರು, ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡಾನ್ಗಳಿಲ್ಲದೇ ಎಂದಿಗೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಜಕಾರಣಿ, ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞ ದುಲಾರ್ ಚಂದ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜನತಾದಳ ಯುನೈಟೆಡ್ (ಜೆಡಿಯು) ಅಭ್ಯರ್ಥಿ, ಮಾಜಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಅನಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೋಕಾಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದವು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ರೌಡಿಗಳ ವಶದಲ್ಲಿರುವ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿವೆ.
ಅಪರಾಧ ಜಗತ್ತಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಕೆಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಯಿಂದ ನಿಷೇಧಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವರು ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಇನ್ನೂ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಭಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಇನ್ನೂ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಃ ಕಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಕದನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಬಲಾಢ್ಯರು ಎಂಬುದು ಚರ್ಚಿತ ವಿಷಯ. ಅಂತಹ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ.
ಕುಚೈಕೋಟೆ: ಸತತ ಆರನೇ ಗೆಲುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 'ಬಾಹುಬಲಿ'
ಅಮರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಪಾಂಡೆ ಆಲಿಯಾಸ್ ಪಪ್ಪು ಪಾಂಡೆ. ನೀವು ಬಾಹುಬಲಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಾಯಕ ಅಮರೇಂದ್ರ ಬಾಹುಬಲಿಯಂತೆ ಪಪ್ಪು ಪಾಂಡೆ ಅವರು ಧೈತ್ಯಕಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಬಾಹುಬಲಿ ಎಂದೇ ಅವರನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
51 ವರ್ಷರ ಪ್ರಾಯದ ಪಪ್ಪು ಪಾಂಡೆ, ಗೋಪಾಲ್ಗಂಜ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಚೈಕೋಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಐದು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಮೂರು ಸತತ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಯು ಟಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅದೇ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಹನ್ನೆರಡನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಇವರ ಮೇಲೆ ಕೊಲೆ, ಕೊಲೆ ಯತ್ನ, ಅಕ್ರಮ ಬಂಧನ, ಮನೆ ಅತಿಕ್ರಮಣ, ಭೂಕಬಳಿಕೆ, ಸುಲಿಗೆ, ಲೂಟಿ, ಅಕ್ರಮ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಆರೋಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಕನಿಷ್ಠ 14 ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ. ಭೂಕಬಳಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕುಚೈಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿದ್ದರೂ, ಅಮರೇಂದ್ರ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಎದುರಾಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹರಿ ನಾರಾಯಣ್ ಸಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಚೈಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನವೆಂಬರ್ 6 ರಂದು ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಎಕ್ಮಾ: ಧುಮಾಲ್ ಸಿಂಗ್ರ ಭದ್ರಕೋಟೆ
ಸರನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಕ್ಮಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಮನೋರಂಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಧುಮಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಾಗಿದೆ. 66 ವರ್ಷದ ಇವರು ಐದು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬನಿಯಾಪುರದಿಂದ ಮೂರು ಬಾರಿ, ಎಕ್ಮಾದಿಂದ ಎರಡು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲೇ ಕಂಡಿಲ್ಲ.
ಧುಮಾಲ್ ಜೆಡಿಯು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2020ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹಾಲಿ ಆರ್ಜೆಡಿ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಯಾದವ್ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿದ್ದಾರೆ.
1970 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಧುಮಾಲ್ ಭೂಗತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈತನ ಹೆಸರು ಅವಿಭಜಿತ ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈಗಳಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿತ್ತು. 2010ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ, ಕೊಲೆ ಯತ್ನ, ಸುಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 150 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, 2015 ರ ಚುನಾವಣಾ ಅಫಿಡವಿಟ್ನಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಲೆ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಯತ್ನ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೇವಲ ಒಂಬತ್ತು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದ ಅವರು ಮಕ್ತವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದೇ ನವೆಂಬರ್ 6 ರಂದು ಅಂದರೆ ನಾಡಿದ್ದು, ಎಕ್ಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಲಾಲ್ಗಂಜ್: ಮುನ್ನಾ ಶುಕ್ಲಾರ ಅಧಿಪತ್ಯ
ವೈಶಾಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು 2000 ದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶುಕ್ಲಾ ಅಲಿಯಾಸ್ ಮುನ್ನಾ ಶುಕ್ಲಾ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಬಳಿಕ 2005 ರಲ್ಲಿ ಮರು ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. 2010 ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅನ್ನು ಶುಕ್ಲಾ ಶಾಸಕರಾದರು.
ಬಿಹಾರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನತಾ ದಳ (ಆರ್ಜೆಡಿ) ನಾಯಕ ಬ್ರಿಜ್ ಬಿಹಾರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 2024 ರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ದೋಷಿ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ ನಂತರ 56 ವರ್ಷದ ಮುನ್ನಾ ಅವರನ್ನು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭೂಗತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮುನ್ನಾ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಭೀಮರಾವ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ಬಾರಿ ಮುನ್ನಾ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಶಿವಾನಿ ಶುಕ್ಲಾ ಅವರು ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಲಾಲ್ಗಂಜ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 6 ರಂದು ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ದಾನಪುರ: ಜೈಲಲ್ಲಿರುವ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ
ಆರ್ಜೆಡಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್, ರಾಮ್ ಲಖನ್ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ರಮಾನಂದ್ ಯಾದವ್ ಅವರಂತಹ ಧೀಮಂತ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಗೆದ್ದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಜೆಡಿ ಎಂಎಲ್ಸಿ ರಿತ್ಲಾಲ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾದವ ಮತದಾರರು ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಲ್ಡರ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸುಲಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ರಿತ್ಲಾಲ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಡಜನ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2003 ರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣ್ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ರಿತ್ಲಾಲ್ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ರಾಮ್ ಕೃಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಂಎಲ್ಸಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಎಷ್ಟಿತ್ತೆಂದರೆ, ಪಾಟಲಿಪುತ್ರ ಸಂಸದೆ ಮತ್ತು ಲಾಲು ಅವರ ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರಿ ಮಿಸಾ ಭಾರತಿ ಅವರ ಚುನಾವಣಾ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಲಾಲು ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಇವರಿಗಾಗಿ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ರೋಡ್ ಶೋ ನಡೆಸಿದರು.
ದಾನಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನವೆಂಬರ್ 6 ರಂದು ಮತದಾನವಾಗಲಿದೆ.
ರಘುನಾಥಪುರ: ಶಹಾಬುದ್ದೀನ್ ಪರಂಪರೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರಾ ಪುತ್ರ?
ಸುಲಿಗೆಕೋರನಿಂದ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿ ಬದಲಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಹಾಬುದ್ದೀನ್ ಬಿಹಾರದ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ಗಳಂತೆ ಕುಖ್ಯಾತಿಯಾದ ಕಾಲವೊಂದಿತ್ತು. ಅವನ ಪ್ರಭಾವ ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಅದರ ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳು, ನೇಪಾಳದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿತು. ಶಹಾಬುದ್ದೀನ್ ಎರಡು ಬಾರಿ ಶಾಸಕ, 1996 ರಿಂದ 2004 ರವರೆಗೆ ಸಿವಾನ್ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದರು.
2004 ರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರ ಹತ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆತನಿಗೆ 2015 ರಲ್ಲಿ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು. ಫೆಬ್ರವರಿ 2017 ರಲ್ಲಿ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಶಹಾಬುದ್ದೀನ್ರನ್ನು ಸಿವಾನ್ ಜೈಲಿನಿಂದ ದೆಹಲಿಯ ತಿಹಾರ್ ಜೈಲಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಶಹಾಬುದ್ದೀನ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ತಿಹಾರ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ನಿಧನರಾದರು.
ಈ ಬಾರಿ, ಶಹಾಬುದ್ದೀನ್ ಅವರ ಮಗ ಒಸಾಮಾ ಶಹಾಬ್ ಸಿವಾನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಘುನಾಥಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಫಿಡವಿಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಆಪ್ತರು ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೊಲೆ ಯತ್ನ, ಹಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎರಡು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅವರ ಮೇಲಿವೆ.
ಒಸಾಮಾ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರೆ, ಪತ್ನಿ ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಿರುಚಬಹುದು ಮತ್ತು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ.
ರಘುನಾಥ್ಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನವೆಂಬರ್ 6 ರಂದು ಮತದಾನ ಆಗಲಿದೆ.
ಮತಿಹನಿ: ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಹೊರಟಿರುವ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್
ಬೇಗುಸರಾಯ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮತಿಹನಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ ನಡುವಿನ ನೇರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ರಬಲ ನಾಯಕ ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಬೊಗೊ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಉದಯವು ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬದಿಗೆ ತಳ್ಳಿತು.
59 ವರ್ಷದ ಬೊಗೊ 2005 ರಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾದರು. ಅದರ ನಂತರ ಮೂರು ಬಾರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಕೊಲೆ, ಕೊಲೆ ಯತ್ನ, ಅಪಹರಣ, ಸುಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ 15 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಅವರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು 2020 ರಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಲೋಕ ಜನಶಕ್ತಿ ಪಕ್ಷದ (ಎಲ್ಜೆಪಿ) ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತರು. ನಂತರ ಅವರು ಜೆಡಿಯು ಸೇರಿ ಮತ್ತೆ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದರು. ಬೊಗೊ ಈ ಬಾರಿ ಆರ್ಜೆಡಿ ಟಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನವೆಂಬರ್ 6 ರಂದು ಮತಿಹನಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವೋಟಿಂಗ್ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಧಾಮ್ದಹ: ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಡಾನ್ನ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ
ಬಿಹಾರ ಸಚಿವೆ ಮತ್ತು ಜನತಾ ದಳ ಯುನೈಟೆಡ್ (ಜೆಡಿಯು) ನಾಯಕಿ ಲೆಶಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಪೂರ್ಣಿಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಆರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಶಾಸಕಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಅಂದಿನ ಸಮತಾ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಧುಸೂದನ್ ಸಿಂಗ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಬುಟನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ.
ಉತ್ತರ ಬಿಹಾರ ಲಿಬರೇಶನ್ ಆರ್ಮಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೂ ಆಗಿದ್ದ ಬುಟನ್, ಫೈಜಾನ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವಧೇಶ್ ಮಂಡಲ್ ಎಂಬ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕುಖ್ಯಾತ ದರೋಡೆಕೋರನ ವಿರುದ್ಧ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದ. 2000 ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಆತನನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪೂರ್ಣಿಯಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಲ್ಲಲಾಯಿತು.
ನಂತರ, ಬುಟನ್ ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ಶಂಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರು. ಆದರೆ, ಲೆಶಿ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ತನ್ನ ಪತಿಯ ಹತ್ಯೆಯ ನಂತರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರು. ಬುಟನ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಶ್ವಾಹ ಅವರಿಂದ ಸವಾಲು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ಣಿಯದ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರಾದ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಶ್ವಾಹ ಆರ್ಜೆಡಿಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಹಣವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರಲಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ಧಾಮ್ದಹ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ವಾರಿಸಲಿಗಂಜ್: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ಗಳವರೆಗೆ
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚೇತು ರಾಮ್ ಮತ್ತು ರಾಮ್ ಕಿಶುನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹಿತ್ತಲು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ವಾರಿಸಲಿಗಂಜ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವು 2000 ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಅರುಣಾ ದೇವಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ಕೈ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜಾರಿತು.
ಅರುಣಾ ದೇವಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಅಖಿಲೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2005 ಮತ್ತು 2010 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ಮಹ್ತೊ ಅವರ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಮಹ್ತೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದ, ವಾರಿಸಲಿಗಂಜ್ ಈ ಎರಡು ಗ್ಯಾಂಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಗರ ರಣರಂಗವಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹಲವಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಅರುಣಾ, ಆರ್ಜೆಡಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರುವ ಅಶೋಕ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಕುಮಾರಿ ಅನಿತಾ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿತಾ ಈ ಹಿಂದೆ ಮುಂಗೇರ್ನಿಂದ ಆರ್ಜೆಡಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಜೆಡಿಯುನ ರಾಜೀವ್ ರಂಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಲಾಲನ್ ಸಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಾರಿಸಲಿಗಂಜ್ ನವೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ನಬಿನಗರ: ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಯ ನಡುವಿನ ಕದನ
ಶಿಯೋಹರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕ ಚೇತನ್ ಆನಂದ್ ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ಔರಂಗಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಬಿ ನಗರದಿಂದ ಜೆಡಿಯು ಟಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಾಯಿ ಲವ್ಲಿ ಆನಂದ್ ಶಿಯೋಹರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಂದೆ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಂಗ್ಸಟರ್ ಆನಂದ್ ಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್, ಅವರು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೋಸಿ ಮತ್ತು ಸೀಮಾಂಚಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಮತ್ತು ರಜಪೂತರ ನಾಯಕರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದರು.
ಗೋಪಾಲ್ಗಂಜ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಜಿ. ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಅವರ ಹತ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆನಂದ್ ಮೋಹನ್ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ದರೋಡೆಕೋರರ ನೇತೃತ್ವದ ಗುಂಪೊಂದು ಥಳಿಸಿ ಕೊಂದಿತ್ತು. ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರ ಜೈಲು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಪೂರ್ಣ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಮೊದಲು, ಏಪ್ರಿಲ್ 2023 ರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಮೂರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಹ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಚೇತನ್ ಅವರು ಆರ್ಜೆಡಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಮೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಸವಾಲು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನವೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಲ್ಲಿ 'ಡಾನ್ VS ಡಾನ್' ಸ್ಪರ್ಧೆ: 2000 ಇಸ್ವಿಯಿಂದಲೂ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿ
ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ: ಗೇಮ್ಚೇಂಜರ್ ಆಗಲಿದೆಯಾ ₹10,000 ಧನಸಹಾಯ, ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್!; ಇಲ್ಲಿದೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್