ಪಶ್ಚಿಮ - ಮಧ್ಯ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರಗೊಂಡ 'ಮುರಸು'ಚಂಡಮಾರುತದ ಅಬ್ಬರ: ಭಾರಿ ಮಳೆ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಈ ಚಂಡಮಾರುತಕ್ಕೆ 'ಮುರಸು' ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ದಾಟುವಾಗ ಇದು ಗಂಟೆಗೆ 100 ರಿಂದ 110 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದ ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದ್ದು, ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 120 ಕಿ.ಮೀ ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
Published : November 2, 2026 at 7:39 AM IST
ಅಮರಾವತಿ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ: ಪಶ್ಚಿಮ - ಮಧ್ಯ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಾಯುಭಾರ ಕುಸಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಇದು ತೀವ್ರಗೊಂಡು ಚಂಡಮಾರುತವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಗಂಟೆಗೆ 27 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ಸುಮಾರು 480 ಕಿ.ಮೀ, ನೆಲ್ಲೂರುನಿಂದ 550 ಕಿ.ಮೀ, ಮಚಲಿಪಟ್ಟಣದಿಂದ 560 ಕಿ.ಮೀ, ಒಂಗೋಲಿನಿಂದ 600 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಿಂದ 610 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ.
ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇದು ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನತ್ತ ಸಾಗಿ, ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದ ನಡುವೆ ನೆಲ್ಲೂರು ಹಾಗೂ ನರಸಾಪುರಂ ನಡುವೆ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ದಾಟಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಚಂಡಮಾರುತಕ್ಕೆ 'ಮುರಸು' ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ದಾಟುವಾಗ ಇದು ಗಂಟೆಗೆ 100 ರಿಂದ 110 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದ ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದ್ದು, ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 120 ಕಿ.ಮೀ ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ನೆಲ್ಲೂರು ಮತ್ತು ನರಸಾಪುರಂ ನಡುವೆ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ದಾಟಿ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ನಂತರ ಇದು ಹೈದರಾಬಾದ್, ವರಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಕರೀಂನಗರದ ಮೂಲಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಲಿದೆ. ಈ ಚಂಡಮಾರುತವು ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ನಂತರ ಕ್ರಮೇಣ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಈ ಚಂಡಮಾರುತದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಮುಂದಿನ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ದಕ್ಷಿಣ ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ರಾಯಲಸೀಮೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣದಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗೆ 80 ರಿಂದ 90 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಸೋಮವಾರದಂದು ಕೃಷ್ಣಾ, ಗುಂಟೂರು, ಬಾಪಟ್ಲ, ಮಾರ್ಕಾಪುರಂ, ಪ್ರಕಾಶಂ ಮತ್ತು ನೆಲ್ಲೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಅಥವಾ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಏಲೂರು, ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋದಾವರಿ, ಪೂರ್ವ ಗೋದಾವರಿ, ಎನ್ಟಿಆರ್ (NTR), ಪಲ್ನಾಡು, ತಿರುಪತಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇನ್ನು ಅಲ್ಲೂರಿ ಸೀತಾರಾಮರಾಜು, ಪೊಲಾವರಂ, ಕಾಕಿನಾಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಡೆಯೂ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಸುರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೋಣಸೀಮ, ನಂದ್ಯಾಲ, ವೈಎಸ್ ಆರ್ ಕಡಪ ಮತ್ತು ಅನ್ನಮಯ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು. ಮಂಗಳವಾರ ಅಲ್ಲೂರಿ ಸೀತಾರಾಮರಾಜು, ಪೊಲಾವರಂ ಮತ್ತು ಏಲೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಕೆಲವೆಡೆ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಿಜಯನಗರ, ಎನ್ಟಿಆರ್, ಪಲ್ನಾಡು, ಮಾರ್ಕಪುರಂ, ಪ್ರಕಾಶಂ, ನೆಲ್ಲೂರು, ತಿರುಪತಿ, ಚಿತ್ತೂರು ಮತ್ತು ಅನ್ನಮಯ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಡೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಐಎಂಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
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