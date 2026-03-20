ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಗಾಹಿ ಪಾನ್​; ಹಸಿರು ಚಿನ್ನ ಬೆಳೆಯಲು ನಾನಾ ವಿಘ್ನ: 200 ಎಕರೆಯಿಂದ ಒಂದರೆಡು ಎಕರೆಗೆ ಕುಸಿತ.. ಇದಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ?

ಬಿಹಾರದ ಮುಂಗೇರ್‌ನ ರೈತರು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಗಾಹಿ ಪಾನ್ ಅನ್ನು "ಹಸಿರು ಚಿನ್ನ" ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಇಂದು ಅವರು ಅದರಿಂದ ದೂರ ಇರುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಏಕೆ ಅಂತಿರಾ?

Published : March 20, 2026 at 9:17 AM IST

ಮುಂಗೇರ್, ಬಿಹಾರ: ಬಿಹಾರದ ಮುಂಗೇರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಕ್ರಮ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಇತಿಹಾಸವು ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾದ ಗುರುತು ಹೊಂದಿದೆ. ಆ ಗುರುತು ಮುಂಗೇರಿಯಾ ಪಾನ್ ಅಥವಾ ಮಗಾಹಿ ಪಾನ್.

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಕೇವಲ 14 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಪಟಮ್ ಗ್ರಾಮವು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಹಸಿರು ಚಿನ್ನ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಕೃಷಿಗೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂಗಾಳದ ರಾಜಮನೆತನಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಸುವಾಸನೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಕಾಲವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದು, ಅದೇ( ಮಗಾಹಿ ಪಾನ್ ) ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಬೆಳೆಸಿದ ರೈತರು ಅದರಿಂದ ದೂರ ಇರುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹಸಿರು ಚಿನ್ನದ ಕೃಷಿಯಿಂದ ದೂರ: ಪಟಮ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 20 ರಿಂದ 40 ಬಿಘಾ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹಸಿರು ಚಿನ್ನದ ಕೃಷಿ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶವು ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಅದರ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ. ಪೂರ್ವಜರಿಂದ ಈ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಚೌರಾಸಿಯಾ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಇದು ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ 40 ಬಿಘಾ ಭೂಮಿ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ತೋಟಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಗ್ರಾಮ ಇಂದು ಅದು 1 ರಿಂದ 2 ಬಿಘಾಗಳಿಗೆ ಕುಗ್ಗಿದೆ.

ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು?: ಮಗಾಹಿ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ರೈತ ಮುಖೇಶ್ ಚೌರಾಸಿಯಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗದ ಬೆಂಬಲದಿಂದಾಗಿ ಈ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಜನರು ವಿಮುಖರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ವೆಚ್ಚಗಳು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಲಾಭ ಗಳಿಸುವುದಂತೂ ಕಷ್ಟದ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ರೈತರು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಕೃಷಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನ, ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆ, ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಸವಲತ್ತುಗಳ ಕೊರತೆಯು ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ರೈತರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಸಮರ್ಥತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ

- ಮುಖೇಶ್ ಚೌರಾಸಿಯಾ, ರೈತ

ನೀರಿನ ಕೊರತೆ: ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಕೃಷಿಗೆ ನೀರು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಈಗ, ಕೃಷಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರೈತ ನರೇಶ್ ಕುಮಾರ್

ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚು, ಲಾಭ ಕಡಿಮೆ: ರೈತರಾದ ಮಂಜೀತ್ ಕುಮಾರ್, ವಿಕ್ರಮ್ ಕುಮಾರ್, ಕಪಿಲ್ದೇವ್ ಮಂಡಲ್ ಮತ್ತು ಗಣೇಶ್ ಮಂಡಲ್ ಹೇಳುವಂತೆ 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಮುಂಗಾರು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ, ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆ ಕೃಷಿಯ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಲಾಭ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆ ಕೃಷಿ ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರ ನೆರವಿಗೆ ಬರಬೇಕು;

ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರೆಲ್ಲರೂ ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂದು ಹಣದುಬ್ಬರ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರವು ಬಂಡವಾಳ ಸಹಾಯ ನೀಡಬೇಕಿದ. ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ.

- ಕಪಿಲ್ದೇವ್ ಮಂಡಲ್, ರೈತ

ಮುಂಗೇರಿಯಾ ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು: ಸರಿಸುಮಾರು 10,000 ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪಟಮ್ ಗ್ರಾಮವು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೀಳ್ಯದ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದ ಚೌರಾಸಿಯಾ ಸಮುದಾಯದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಮವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿನ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಪಟಮ್‌ನಿಂದ ಮಗಾಹಿ ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ವಾರಣಾಸಿ, ಲಕ್ನೋ, ಅಲಹಾಬಾದ್, ಮಾಲ್ಡಾ, ಸಿಲಿಗುರಿ, ಮೇದಿನಿಪುರ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಖರಗ್‌ಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಇಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಮಾರಾಟ; ಕಡಿಮೆ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆ ಕೃಷಿ ಈಗ ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಕೇವಲ ಐದು ರೈತರು ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೀಮಿತ ಮಾರಾಟ ಹೊಂದಿದೆ.

ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಕೃಷಿ: ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಕೃಷಿ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಜನರು ಬೇರೆ ನಗರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜೀವನೋಪಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವ ರೈತ ಮಂಜೀತ್ ಚೌರಾಸಿಯಾ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಕೃಷಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದ ಒಂದು ಕಾಲವಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಕೃಷಿ ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ.

ರೈತರ ಪ್ರಕಾರ ಪಟ್ಟಂನಲ್ಲಿ ವೀಳ್ಯದ ಕೃಷಿ ಈಗ ಕುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು 200 ರೈತರು, ಸುಮಾರು 200 ಎಕರೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆಯ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಕೇವಲ ಐದು ರೈತರು ಮಾತ್ರ 1 ರಿಂದ 2 ಎಕರೆಗಳಲ್ಲಿ ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣ ರೈತರ ತೀವ್ರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕೊರತೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆ ಕೃಷಿ: ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಬರೇಜಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮುಚ್ಚಿದ ಶೆಡ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲು ಬಿದಿರು ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಬರೇಜಾ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಶಾಖದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಲೋಮ್ ಮಣ್ಣನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಬೀಜಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಬಳ್ಳಿಯ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳ್ಳಿಗಳು ಏರಲು ಬಿದಿರಿನ ಕಂಬಗಳಿಂದ ಆಸರೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಕೃಷಿಗೆ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಗುರವಾದ ಮತ್ತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನೀರಾವರಿ ಅಗತ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ನೆಟ್ಟ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆಗಳು ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ. ಬಳ್ಳಿ ಉದ್ದವಾಗಿ ಬೆಳೆದಾಗ, ಅದನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತಂದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

