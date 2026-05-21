ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಪುತ್ರ: ಎರಡು ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಮರಳಿ ಕರೆತಂದ ಮುಂಗರ್ ಪೊಲೀಸರು - ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ
ಮುಂಗರ್ ಪೊಲೀಸರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಳೆದುಹೋಗಿದ್ದ ಯುವಕನನ್ನು ಮರಳಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 21, 2026 at 1:57 PM IST
ಮುಂಗೇರ್ (ಬಿಹಾರ) : ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಳೆದುಹೋಗಿದ್ದ ಯುವಕನನ್ನು ಮರಳಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಮುಂಗೇರ್ ಪೊಲೀಸರು ಒಪ್ಪಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಾಸುದೇವ್ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕುಪ್ವಾರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗಡಿಯ ಬಳಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಮತ್ತು ಅರೆ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಯುವಕನನ್ನು ಮುಂಗರ್ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಕರುಣಾಮಯಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ಮರಳಿ ಗೂಡಿಗೆ ಸೇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿದೆ.
ಹಲವು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ತನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ನೋಡಿದ ವೃದ್ಧ ತಾಯಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಆನಂದಬಾಷ್ಪವೇ ಹರಿದಿದೆ. ಈ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮವನ್ನೇ ಆವರಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚಂಡಿಕಾ ಸ್ಥಾನದ ನಿವಾಸಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ. ಆಗ ದಿಕ್ಕು ತೋಚದ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗನನ್ನು ಪ್ರತಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹುಡುಕಿದ್ದರು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಧರ್ಮೇಂದ್ರನ ಯಾವುದೇ ಸುಳಿವೂ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಆಗಸ್ಟ್ 19, 2024ರಂದು ಕೇವಲ 50 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಬಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದ್ದ. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಹಿಂತಿರುಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕುಟುಂಬ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.
ಹೀಗೆಯೇ ದಿನ ಕಳೆದಿದೆ. ಆದರೂ ಪುತ್ರ ಮನೆಗೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅವನು ಮರಳಿ ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಪುತ್ರನು ಮನೆಗೆ ಬಾರದಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ದಿಕ್ಕು ತೋಚದ ತಾಯಿ ಮುನ್ನಿ ದೇವಿ ಅವರು ನಿತ್ಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು, ದಾರಿಯನ್ನು ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡುತ್ತಾ, ಅಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗನ ಮರಳುವಿಕೆಯ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿಯೇ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕುಪ್ವಾರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಗಡಿಯ ಬಳಿ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ವರದಿ ಬಂದಿದೆ.
ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿತ್ತು; ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ದೇಶದ ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಯುವಕನನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಲಾಲ್ಪೋರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ತೀವ್ರವಾದ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡು, ನಾನು ಬಿಹಾರದ ಮುಂಗೇರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿವಾಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಪೊಲೀಸರು ತಕ್ಷಣವೇ ಮುಂಗರ್ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರವಾನಿಸಿದರು. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಮುಂಗರ್ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ, ತಾಯಿಯ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡರು. ಯುವಕನ ಗುರುತನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅವನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮರಳುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೂವರು ಸದಸ್ಯರ ವಿಶೇಷ ತಂಡವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ರಚಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅಸರ್ಗಂಜ್ ಎಲ್ಇಒ ಕುಮಾರ್ ಅಮನ್, ವಾಸುದೇವಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಎಸ್ಐ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಅಖಿಲೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಣಾ ಇದ್ದರು. ಡಿಎಂ ಮತ್ತು ಎಸ್ಪಿ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ, ತಂಡವು ಮೇ 15 ರಂದು ಮುಂಗೇರ್ನಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಹಿಮಭರಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿತು.
ಕುಪ್ವಾರಾ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರ ಮಾನವೀಯ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಯುವಕನ ಗುರುತನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ವಿಧಿ-ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ತಂಡವು ಯುವಕನನ್ನು ತಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ, ಮೇ 19ರ ರಾತ್ರಿ ಮುಂಗರ್ ತಲುಪಿತು.
ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದಾಗ, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಾಲಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅವನ ತಾಯಿ ಮುನ್ನಿ ದೇವಿ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುತ್ತಾ ಅವನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಆನಂದಿತರಾಗಿ ಬಾಷ್ಪ ಸುರಿಸಿದರು.
'ನಾವು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತುಂಬಾ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೆವು; ಮಗನಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕಿದೆವು. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನಮಗೆ ಭಯವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು. ನನ್ನ ಮಗ ಇಂದು ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮುಂಗರ್ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಯುವಕನ ತಾಯಿ ಮುನ್ನಿ ದೇವಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡ ಭಾರತೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕರ; ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ