ಮುಂಬೈ ಗೇಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಳಿ ಏಕಾಏಕಿ ಬೋಟ್ ಎಂಜಿನ್ ವೈಫಲ್ಯ: 38 ಜನರ ರಕ್ಷಣೆ
ಬೋಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದ 34 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು 4 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 38 ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Published : September 4, 2026 at 11:17 AM IST
ಮುಂಬೈ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಮುಂಬೈನ ಗೇಟ್ವೇ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಳಿ ಬೋಟ್ವೊಂದು ಹಠಾತ್ ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತ ಘಟನೆ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ 38 ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8:30ರ ವೇಳೆಗೆ ಅನ್ವರಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಬೋಟ್ 38 ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಗೇಟ್ವೇಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸುಮಾರು 1.5 ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಎಂಜಿನ್ ವೈಫಲ್ಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಬೋಟ್ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತ್ವರಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆ ವೇಳೆ, ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಆಜಾದ್ ಹಿಂದ್ ಮಾಲೀಕ ಜುನೈದ್ ಮುಲ್ಲಾ ಎಂಬವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾಲೀಕ ಜುನೈದ್ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಆಜಾದ್ ಹಿಂದ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿ, ಅವರನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಬೋಟ್ ಬಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಆಜಾದ್ ಹಿಂದ್ ಬೋಟ್ ಮೂಲಕ ಅನ್ವರಿ ಬೋಟ್ನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ 9:10ಕ್ಕೆ ಗೇಟ್ವೇ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜೆಟ್ಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ 02ಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತರಲಾಗಿದೆ. ಬೋಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ 38 ಜನರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ-ಮಾಂಡ್ವಾ ಬೋಟ್ ಸೇವೆ ಪುನಾರಂಭ: ಮಾನ್ಸೂನ್ ವಿರಾಮದ ನಂತರ, ಸಾಗರ ಮಂಡಳಿ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ ಮಾಂಡ್ವಾ ಮತ್ತು ಗೇಟ್ವೇ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಡುವಿನ ಬೋಟ್ ಸೇವೆ ಪುನಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಮುಂಬೈಯನ್ನು ಅಲಿಬಾಗ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಈ ಮಾರ್ಗವು ಅತ್ಯಂತ ನೇರ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಉಳಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಸೇವೆಯು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಬೋಟ್ ಸೇವೆಯ ಪುನರಾರಂಭಕ್ಕಾಗಿ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಸೇವೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ 9 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅಲಿಬಾಗ್-ಮಾಂಡ್ವಾ ಮತ್ತು ಗೇಟ್ವೇ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಡುವೆ ಬೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪಿಎನ್ಪಿ, ಮಾಲ್ದಾರ್, ಅಜಂತಾ ಮತ್ತು ಅಪೊಲೊ ಮುಂತಾದ ಕಂಪನಿಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಬೋಟ್ಗಳು ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಬಂದರಿನಿಂದ ಪ್ರತಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಬೋಟ್ ಹೊರಡುತ್ತದೆ.
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