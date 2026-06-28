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ನೋವು ನಿವಾರಕಗಳ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿ ಮಾತ್ರೆ ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದವನ ಪೊಲೀಸ್ ವಶಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕೋರ್ಟ್; ತನಿಖೆ ತೀವ್ರ

ನೋವು ನಿವಾರಕಗಳ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್‌ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಘೋರ ಸಂಚು ವಿಫಲಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ವಿಷಕಾರಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೈಯಾಜ್ ನಿಸಾರ್ ಪ್ರೇಮ್‌ಜಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 28, 2026 at 4:50 PM IST

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ಮುಂಬೈ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಶನಿವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಮೊಹರಂ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆಯಲು ಮುಂದಾದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆತನನ್ನು ಸೋಮವಾರದವರೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ವಶಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ ಬೈಕುಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮೊಹರಂ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ 'ಜಿಂಕ್ ಫಾಸ್ಫೈಡ್' (ಇಲಿ ವಿಷ) ಅನ್ನು 'ನೋವು ನಿವಾರಕ'ಗಳ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆರೋಪಿ ಫೈಯಾಜ್ ನಿಸಾರ್ ಪ್ರೇಮ್‌ಜಿ (39) ಬಿಬಿಎ ಪದವೀಧರ. ಪುಣೆಯ ವಿಮಾನ್ ನಗರದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಈತ ಪೇಂಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

ಜನರಿಗೆ ವಿಷಪ್ರಾಶನ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪದಡಿ ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರು ಈತನ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಲೆ ಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊಹರಂ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಕೆಲವರು ತೀವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಮತ್ತು ವಾಂತಿಯಿಂದ ಬಳಲಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಈತ ಕೊಟ್ಟ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಇತರರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆ ರಾತ್ರಿಯೇ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನೋವು ನಿವಾರಕಗಳೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿತ್ತು. ಆಗ ಈತನ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದಿದ್ದು, ಬೈಕುಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರು ತಕ್ಷಣ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು.

ಈ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಆತ ವಿತರಿಸಿದ್ದರೆ, ಸಾವಿರಾರು ನಾಗರಿಕರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಸಂಚಕಾರವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಆರೋಪಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಕೇವಲ ನೋವು ನಿವಾರಕಗಳು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಬಿಎನ್‌ಎಸ್‌ನ ಸೆಕ್ಷನ್ 109, 110 ಮತ್ತು 123ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿ 2019 ಮತ್ತು 2025ರ ನಡುವೆ ಇರಾಕ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್‌ಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿ ಅಲ್ಲಿ ಭೌತಚಿಕಿತ್ಸಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

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TAGGED:

MUMBAI POLICE
LONE WOLF ATTACK CASE
MAHARASHTRA
SUSPECTED TERROR

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