ನನ್ನ ಸಮಯ ಬದಲಾದರೆ ಚಿನ್ನದ ಗಡಿಯಾರ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ: ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಪಾದಕ್ಕೆ 94.86 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನದ ಗಡಿಯಾರ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಭಕ್ತ
669.220 ಗ್ರಾಂ 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ, 319.720 ಗ್ರಾಂ 925 ಶುದ್ಧ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ 300 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬಣ್ಣದ ರತ್ನದ ಹರಳುಗಳಿಂದ ತಯಾರಾದ ಗಡಿಯಾರ: ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಸಮಾಧಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ
Published : November 13, 2026 at 8:05 AM IST
ಶಿರಡಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: ನನ್ನ ಸಮಯ ಬದಲಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಚಿನ್ನದ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಸಾಯಿ ಭಕ್ತರ ಆಸೆ ಕೊನೆಗೂ ಈಡೇರಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳು ಬಂದಿವೆ ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಮುಂಬೈನ ಸಾಯಿ ಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬವೊಂದು ಇಂದು ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ 94 ಲಕ್ಷ 86 ಸಾವಿರ 770 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಕರ್ಷಕ ಚಿನ್ನದ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದೆ.
ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು 669.220 ಗ್ರಾಂ 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ, 319.720 ಗ್ರಾಂ 925 ಶುದ್ಧ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ 300 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬಣ್ಣದ ರತ್ನದ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆ 94,86,770 ರೂಪಾಯಿ. ಗಡಿಯಾರದ ಮುಖ್ಯ ಡಯಲ್ನ ಸುತ್ತ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಕರಕುಶಲತೆ ಮೂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 12 ಗಂಟೆಯ ಗುರುತಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸುಂದರ ನವಿಲುಗಳನ್ನು, 6 ಗಂಟೆಯ ಗುರುತಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ನವಿಲುಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಗಡಿಯಾರದ ಪಕ್ಕದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನ ಬಳಸಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಚಿನ್ನದ ನವಿಲುಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಕೇವಲ ಸಮಯ ನೋಡುವ ಸಾಧನವಲ್ಲ, ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಚಿನ್ನದ ಕಲಾಕೃತಿ.
ಹರಕೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಆಸೆ: ಮುಂಬೈನ ಈ ಸಾಯಿ ಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಶಿರಡಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಬಂದಾಗ ಆರತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹಿಂದೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಯಿತು. ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಬಂದಾಗ 25 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದರು. ಆಗ ಆರತಿ ವೇಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಬಳಿಕ ಸಾಯಿ ದರ್ಬಾರಿಗೆ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣ ಕ್ರಮೇಣ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದೇ ಹೃದಯದಿಂದ ಬಾಬಾ ಅವರ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಬಾಬಾ, ನನ್ನ ಸಮಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳು ಬಂದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಚಿನ್ನದ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಇಂದು ಬಾಬಾ ಅವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಈ ಚಿನ್ನದ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಬಾಬಾ ಅವರ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಕುತೂಹಲದ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ, ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ ಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ.
ಸಮಾಧಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ: ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಸಿಇಒ ಗೋರಕ್ಷ ಗಾಡಿಲ್ಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಅರ್ಪಿಸಿರುವ ಸುಮಾರು 94 ಲಕ್ಷ 86 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನದ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅವರ ಸಮಾಧಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಶಿರಡಿಗೆ ಬರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಚಿನ್ನದ ಗಡಿಯಾರದ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಣಿಗೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಂಬಿಕೆಯ ಕಥೆ: ಇಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಭಕ್ತರು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ದೇಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫಕೀರನಂತೆ ಬದುಕಿದ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅವರ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಬಾ ಅವರ ಸಿಂಹಾಸನವಾಗಲಿ, ದೇವಾಲಯದ ಶಿಖರವಾಗಲಿ, ಅವರ ಬಟ್ಟೆಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ದೈನಂದಿನ ಪೂಜೆಗೆ ಬಳಸುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಚಿನ್ನದಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಚಿನ್ನದ ಗಡಿಯಾರದ ಕಥೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಪ್ರದರ್ಶನವಲ್ಲ, ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅವರ ಮೇಲಿನ ತೃಪ್ತಿಯ ಭಾವ ಮತ್ತು ಅಚಲ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಬಾಬಾ, ನನ್ನ ಸಮಯ ಬದಲಾದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಚಿನ್ನದ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಭಕ್ತನ ಮಾತು ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಉಡುಗೊರೆಯ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
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