ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡ ಸ್ಪೈಸ್ ಜೆಟ್ ವಿಮಾನದ ಟೈರ್; ಪೈಲಟ್ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸುರಕ್ಷಿತ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಪೈಸ್ಜೆಟ್ ವಿಮಾನ ಎಸ್ಜಿ115 ರನ್ವೇಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವಾಗ ಒಂದು ಟೈರ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿಂತಂತೆ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಸಿಡಿದಿದೆ.
Published : June 30, 2026 at 12:03 PM IST
ದರ್ಭಾಂಗ (ಬಿಹಾರ): ಮುಂಬೈನಿಂದ ದರ್ಭಾಂಗಕ್ಕೆ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದ ಸ್ಪೈಸ್ಜೆಟ್ ವಿಮಾನ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಟೈರ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿರುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಪೈಲಟ್ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತವೊಂದು ತಪ್ಪಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಪೈಸ್ಜೆಟ್ ವಿಮಾನ ಎಸ್ಜಿ115 ರನ್ವೇಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವಾಗ ಒಂದು ಟೈರ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿಂತಂತೆ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಸಿಡಿದಿದೆ. ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ವ್ಹೀಲ್ ರನ್ವೇ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸ್ಪಲ್ಪ ದೂರದವರೆಗೆ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆ ವಿಮಾನದೊಳಗಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಭಯ ಉಂಟು ಮಾಡಿತು.
ವಿಮಾನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಂತ ತಕ್ಷಣ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದರು. ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಎಲ್ಲಾ 150 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದರು. ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ವಿಮಾನವನ್ನು ಮುಖ್ಯ ರನ್ವೇಯಿಂದ ಏಪ್ರನ್ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು.
ಸ್ಪೈಸ್ಜೆಟ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ತಂಡವು ಟೈರ್ ಸ್ಫೋಟದ ಕಾರಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ವಿವರವಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ದರ್ಭಾಂಗ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ನಿರ್ದೇಶಕ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್, ಅರ್ಹ ಸ್ಪೈಸ್ಜೆಟ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಜ್ಞ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ತಂಡವು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಠಿಣ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅಂತಿಮ ಲಿಖಿತ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವವರೆಗೆ ವಿಮಾನವನ್ನು ಹಾರಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸ್ಪೈಸ್ಜೆಟ್ ವಿಮಾನವು ಏಪ್ರನ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡ ಕಾರಣ, ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನವನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಪಾಟ್ನಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ರನ್ವೇ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರವೇ ವಿಮಾನವು ದರ್ಭಾಂಗ್ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಮವಾರ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮತ್ತೊಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ, ಮುಂಬೈನಿಂದ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆಕಾಶ ಏರ್ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ಎರಡೂ ವಿಮಾನಗಳು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕಾಯಿತು. ಇದು ಇಂದಿನ ಹಾರಾಟದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.
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