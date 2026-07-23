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ಡ್ರಗ್ಸ್​ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾನಿರತ ಯುವಕರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್​ ಕಾನ್ಸ್​​ಟೇಬಲ್​ ಬೆದರಿಸಿದ ಆರೋಪ: ಅಮಾನತು, ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶ

ಪ್ರತಿಭಟನಾನಿರತ ಯುವಕರಿಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಬೆದರಿಕೆ ಆರೋಪ- ಡ್ರಗ್ಸ್​ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸುವುದಾಗಿ ಧಮ್ಕಿ - ಆಪಾದಿತ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮುಂಬೈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ​- ಪೊಲೀಸ್​ ಕಾನ್ಸ್​ಟೇಬಲ್​​ ಅಮಾನತು?

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ಆರೋಪಿತ ಪೊಲೀಸ್​ ಕಾನ್​ಸ್ಟೇಬಲ್​. (Source- varsha gaikwad x account)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 23, 2026 at 6:11 PM IST

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Updated : July 23, 2026 at 7:24 PM IST

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ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ನೀಟ್​ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸೋರಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ, ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್​ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಡ್ರಗ್ಸ್​ ಕೇಸ್​ ದಾಖಲಿಸುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್​ ಕಾನ್ಸ್​ಟೇಬಲ್​ ವೊಬ್ಬರು ಬೆದರಿಸಿದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್​ ಆಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆ ಪೊಲೀಸ್​ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದು, ತನಿಖೆಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ರೀತಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​: ಪೊಲೀಸ್​ ಕಾನ್​​ಸ್ಟೇಬಲ್​ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮುಂಬೈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತೆ, ಯುವ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಗುಂಪೊಂದನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ತಮ್ಮ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್​ಟೇಬಲ್​ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. "ನೀವು ಮತ್ತೆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್​​ನಲ್ಲಿ 50-50 ಗ್ರಾಂ ಡ್ರಗ್ಸ್​ ಅನ್ನು ಇಡುವೆ. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವೇ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಬೆದರಿಸುತ್ತಾರೆ.

"ನೀವು ಪದೇ ಪದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು" ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್​ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಣಬಹುದು.

ವಿಡಿಯೋ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ತನಿಖೆಗೆ ಸೂಚನೆ: ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅದರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್​ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ತನಿಖೆಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್​ಟೇಬಲ್​ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಯಾನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿತರಾಗಿರುವ ಪವನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ತನಿಖೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಆ ಪೊಲೀಸ್​ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇಲಾಖಾ ತನಿಖಾ ವರದಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

13 ಎಫ್​ಐಆರ್​, 400 ಮಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್​: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜುಲೈ 18 ರಿಂದ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಕೂಟ ಮತ್ತು ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆರೋಪದಡಿ ಒಟ್ಟು 13 ಎಫ್​ಐಆರ್​ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೆ, 400 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರನ್ನು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಕೇಸ್​ ಕೈಬಿಡಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಆಗ್ರಹ: ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಮತ್ತು ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಹೊರಟ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ.

ಯಾವುದೇ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪೊಲೀಸರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಎಫ್​ಐಆರ್​ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಫೋನ್​ಗಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. 200 ರಿಂದ 300 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.

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Last Updated : July 23, 2026 at 7:24 PM IST

TAGGED:

MUMBAI COP
FALSE DRUGS CASE
CONGRESS
ಡ್ರಗ್ಸ್​ ಕೇಸ್​
THREATENING STUDENTS

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