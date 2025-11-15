₹1,000 ಕೋಟಿ ಮದ್ಯ ಹಗರಣ; ಮುಂಬೈ ಉದ್ಯಮಿ ಅನಿಲ್ ಚೋಖ್ರಾ ಬಂಧನ
₹1,000 ಕೋಟಿ ಮದ್ಯ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ (ಎಸ್ಐಟಿ) ಶುಕ್ರವಾರ ಉದ್ಯಮಿ ಅನಿಲ್ ಚೋಖ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ.
Published : November 15, 2025 at 7:24 PM IST
ಅಮರಾವತಿ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ: ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ₹1,000 ಕೋಟಿ ಮದ್ಯ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ (ಎಸ್ಐಟಿ) ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ ಅನಿಲ್ ಚೋಖ್ರಾ (ಎ -49) ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಥಾಣೆಯ ಬೇಲಾಪುರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ವಾರಂಟ್ ಮೇಲೆ ವಿಜಯವಾಡಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಶನಿವಾರ ಎಸಿಬಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅನಿಲ್ ಚೋಖ್ರಾ ಅವರು ಡಜನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಶೆಲ್ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇವುಗಳನ್ನು ಆಗಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಲು ಮತ್ತು ನಗದು ಲಂಚ ನೀಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಎಸ್ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂದಿನ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮದ್ಯ ಸರಬರಾಜು ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಲಂಚ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದವು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷವೊಂದರ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಪರವಾಗಿ ಹಣ ರವಾನೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆಗಾಗಿ ಅನಿಲ್ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶೆಲ್ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
₹77 ಕೋಟಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ : ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮದ್ಯ ಪೂರೈಕೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದ ಅದಾನ್ ಡಿಸ್ಟಿಲರೀಸ್, ಎಸ್ಪಿವೈ ಆಗ್ರೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಲೀಲಾ ಡಿಸ್ಟಿಲರೀಸ್ಗಳು ರಾಜ್ ಕೇಸಿರೆಡ್ಡಿ (ಎ-1) ಮತ್ತು ಮುಪ್ಪಾಡಿ ಅವಿನಾಶ್ ರೆಡ್ಡಿ (ಎ-7) ಅವರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂದು ಎಸ್ಐಟಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದೆ.
ಈ ಮೂರು ಕಂಪನಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ₹77.55 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಶೆಲ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಓಲ್ವಿಕ್ ಮಲ್ಟಿವೆಂಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎ-11), ಕೃಪತಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎ-12), ನೈಸ್ನಾ ಮಲ್ಟಿವೆಂಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎ-13), ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ (ಎ-19) ಸೇರಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅನಿಲ್ ಚೋಖ್ರಾ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು 32 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಕಲಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಕ್ಷದ ಗ್ಯಾಂಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಬಹು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್ಐಟಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಅನಿಲ್ ಚೋಖ್ರಾ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ 35 ಶೆಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು : 35 ನಕಲಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಅನಿಲ್ ಚೋಖ್ರಾ ಅವರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದ್ದು, ನಕಲಿ ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ನಕಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಹಣವನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಮೋಸದ ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ 13 ದಿನಗಳಿಂದ ಮುಂಬೈನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಟಿ ತಂಡಗಳು ಶೋಧ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಚೋಖ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಈಗಾಗಲೇ ಹಣ ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (ಪಿಎಂಎಲ್ಎ) ಅಡಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ.
ಚೋಖ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ED) ಈ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬಂಧಿಸಿತ್ತು. ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಪದರಗಳ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಪಕ್ಷವೊಂದರ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಹವಾಲಾ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಶೆಲ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ರವಾನಿಸಿದೆ. ವಂಚಿಸಿದ ಹಣದ ಬಹುಪಾಲು ಭಾಗವನ್ನು ವಿದೇಶಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್ಐಟಿ ಶಂಕಿಸಿದೆ.
ಅನಿಲ್ ಚೋಖ್ರಾ ಅವರ ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಜಾಲದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಸ್ಐಟಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ.
