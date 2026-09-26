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21 ಗಂಟೆಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಳಿಕ ಲಾಲ್​ಬಾಗ್ಚಾ ಗಣೇಶನ ವಿಸರ್ಜನೆ: ಜುಹು ತೀರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಗಣೇಶನ ಮೆರವಣಿಗೆ 21 ಗಂಟೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸಾಗಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8ಕ್ಕೆ ವಿಸರ್ಜನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

Mumbai Bid Adieu To Lalbaugcha Raja As It Was Immersed On Saturday Morning
ಗಣೇಶನ ವಿಸರ್ಜನೆ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 26, 2026 at 5:13 PM IST

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ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಮುಂಬೈನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಲಾಲ್​ಬಾಗ್ಚಾ ರಾಜ ಗಣೇಶನನ್ನು 21 ಗಂಟೆಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಳಿಕ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ನೆರೆದಿದ್ದರು.

ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಗಣೇಶನ ಮೆರವಣಿಗೆ 21 ಗಂಟೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಡೆಯಿತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆದಂತಹ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ವಿವಾದ ತಪ್ಪಿಸಲು, ಸ್ಥಳೀಯ ಮೀನುಗಾರರು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಒದಗಿಸುವ ದೋಣಿಯನ್ನೇ ಬಳಸುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮಂಡಳಿ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಿತು. ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್ಚಾ ರಾಜಾ ವಿಗ್ರಹ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8ಕ್ಕೆ ಗಿರ್ಗಾಂವ್ ಚೌಪಾಟಿ ತಲುಪಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅಂತಿಮ ಆರತಿ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.

ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ತೇಲುವ ವೇದಿಕೆಯ ಪಾಂತೂನ್ ಮೂಲಕ ಆಳ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ವಿಸರ್ಜನಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಳಿಯ ಗೌರವ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿ ಭಾಗಿಯಾದರು. ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳ ಏರಿಳಿತದ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮೂರ್ತಿಗಳ ವಿಸರ್ಜನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕವಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ, ಈ ವಿಸರ್ಜನಾ ಕಾರ್ಯವು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನೆರವೇರಿತು.

ವಿಸರ್ಜನೆ ವರದಿ: ಬೃಹನ್ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ 16,154 ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಿನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಮಂಡಳಿಗಳ 772 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಗಳು, 14,864 ಮನೆಗಳಲ್ಲಿನ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು 518 ಗೌರಿ ದೇವಿಯ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಲಾಯಿತು.

ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ 24,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಿಎಂಸಿ 25,000 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯು 67 ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಸರ್ಜನಾ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು 383 ಕೃತಕ ಕೊಳಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವ ರಕ್ಷಕರು, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೇನ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಜೆ ಸಂಗೀತದ ಸದ್ದು ಮೊಳಗಿತು.

ಜುಹು ತೀರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾರ್ಯ: ದಿವ್ಯಜ್ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಬಿಎಂಸಿ , ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಮೇಘಾ ಶ್ರೇ ಅವರ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜುಹು ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಸಿ, ಶೋರ್, ಶೈನ್-2026 ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯಜ್ ಫೌಂಡೇಶನ್​ ಸ್ಥಾಪಕಿ ಅಮೃತಾ ಫಡ್ನವೀಸ್, ಖ್ಯಾತ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್, ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯೋಗ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಮಂಗಲ ಪ್ರಭಾತ್ ಲೋಧಾ, ಶಾಸಕ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಅಮಿತ್ ಸತಮ್, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಭಿಡೆ, ಶಾಸಕ ರಾಮ್ ಕದಮ್, ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಸೀಮಾ ಸಿಂಗ್, ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು ಡಾ. ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಕಪ್ಸೆ, ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ಚಕ್ರಪಾಣಿ ಅಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಶಾಲೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸ್ವಯಂಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 34 ಟನ್‌ನಷ್ಟು ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು.

ಜುಹು ಬೀಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು. ಇವುಗಳಿಂದ ಅಗರಬತ್ತಿಯಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಬಿಎಂಸಿ ಮತ್ತು ಡಾ. ನಾನಾಸಾಹೇಬ್ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಿದೆ.

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21 HOURS OF PROCESSION
LALBAUGCHA RAJA
ಲಾಲ್​ಬಾಗ್ಚಾ ಗಣೇಶನ ವಿಸರ್ಜನೆ
ಜುಹು ತೀರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ
GANESHA IMMERSED

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